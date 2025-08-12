कौन है मिंता देवी? जिसके नाम की टी-शर्ट पहनकर विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन

SIR को लेकर विपक्षी दलों के विरोध पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पॉल ने कहा कि यदि उनके पास आरोप को लेकर कोई सबूत है तो कल चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को बातचीत के लिए समय दिया। उन्हें वहां जाकर बात करनी चाहिए थी और कम से कम सबूत देने चाहिए लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है इस बात को सब जान गए। लेकिन वे सड़क पर धरना दे रहे थे जिससे पता चलता है कि वे भ्रम फैला रहे थे।