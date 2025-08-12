12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कौन है मिंता देवी? जिसके नाम की टी-शर्ट पहनकर विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन

मंगलवार को विपक्ष ने 'मिंता देवी' लिखी टी-शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने SIR, वोट चोरी सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया।

भारत

Ashib Khan

Aug 12, 2025

Minta Devi लिखी टी-शर्ट पहनकर विपक्ष ने किया प्रदर्शन (Photo-IANS)

Bihar SIR Row: संसद के बाहर मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने चुनावों में कथित धांधली, वोट चोरी और एसआईआर प्रक्रिया पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने ‘124 साल की मिंता देवी’ की टी-शर्ट पहनी हुई थी और इसके पीछे 124 पर नोट आउट लिखा हुआ था। विपक्ष ने दावा किया है कि 124 वर्षीय मिंता देवी पहली बार मतदाता बनी हैं, जिनका नाम बिहार वोटर लिस्ट में पाया गया है।

कौन है मिंता देवी

सिवान जिले की दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के अरजानीपुर गांव में वोटर लिस्ट में मिंता देवी का नाम है। इसमें मिंता देवी की उम्र 124 साल बताई गई है और पहली बार उनका नाम जोड़ा गया है। दरअसल, मिंता देवी का नाम चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरा करने के तुरंत बाद सामने आया, जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मतदाता सूची में हेराफेरी और धोखाधड़ी के सबूत पेश किए थे। 

ये भी पढ़ें

Bihar SIR Row Hearing: सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई, जानें क्या-क्या दी दलीलें
राष्ट्रीय
image

‘मिंता देवी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नामांकित करते है’

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- हम गर्व से मिंता देवी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नामांकित करते हैं, भारत में सबसे कम उम्र की दिखने वाली सबसे बुजुर्ग महिला - ईसीआई के कई चमत्कारों की बदौलत।

मिंता के बारे में क्या बोले राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मिंता देवी के बारे में बताया कि ऐसे अनगिनत मामले हैं। पिक्चर अभी बाकी है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें रिश्तेदारों के पते और नाम आदि सभी फर्जी हैं।

SIR के खिलाफ विपक्ष ने किया प्रदर्शन

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसद बिहार में मतदाता सूची के संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष ने इसे वोट चोरी कहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की इस कवायद का उद्देश्य इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना है।

विपक्ष के प्रदर्शन पर क्या बोले BJP सांसद

SIR को लेकर विपक्षी दलों के विरोध पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पॉल ने कहा कि यदि उनके पास आरोप को लेकर कोई सबूत है तो कल चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को बातचीत के लिए समय दिया। उन्हें वहां जाकर बात करनी चाहिए थी और कम से कम सबूत देने चाहिए लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है इस बात को सब जान गए। लेकिन वे सड़क पर धरना दे रहे थे जिससे पता चलता है कि वे भ्रम फैला रहे थे।

ये भी पढ़ें

ECI Protest: पुलिस हिरासत से बाहर आने पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया, कहा- ये लड़ाई अब…
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Aug 2025 03:53 pm

Hindi News / National News / कौन है मिंता देवी? जिसके नाम की टी-शर्ट पहनकर विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.