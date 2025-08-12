कौन है मिंता देवी? जिसके नाम की टी-शर्ट पहनकर विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन

Bihar SIR Row: संसद के बाहर मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने चुनावों में कथित धांधली, वोट चोरी और एसआईआर प्रक्रिया पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने ‘124 साल की मिंता देवी’ की टी-शर्ट पहनी हुई थी और इसके पीछे 124 पर नोट आउट लिखा हुआ था। विपक्ष ने दावा किया है कि 124 वर्षीय मिंता देवी पहली बार मतदाता बनी हैं, जिनका नाम बिहार वोटर लिस्ट में पाया गया है।
सिवान जिले की दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के अरजानीपुर गांव में वोटर लिस्ट में मिंता देवी का नाम है। इसमें मिंता देवी की उम्र 124 साल बताई गई है और पहली बार उनका नाम जोड़ा गया है। दरअसल, मिंता देवी का नाम चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरा करने के तुरंत बाद सामने आया, जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मतदाता सूची में हेराफेरी और धोखाधड़ी के सबूत पेश किए थे।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- हम गर्व से मिंता देवी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नामांकित करते हैं, भारत में सबसे कम उम्र की दिखने वाली सबसे बुजुर्ग महिला - ईसीआई के कई चमत्कारों की बदौलत।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मिंता देवी के बारे में बताया कि ऐसे अनगिनत मामले हैं। पिक्चर अभी बाकी है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें रिश्तेदारों के पते और नाम आदि सभी फर्जी हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसद बिहार में मतदाता सूची के संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष ने इसे वोट चोरी कहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की इस कवायद का उद्देश्य इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना है।
SIR को लेकर विपक्षी दलों के विरोध पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पॉल ने कहा कि यदि उनके पास आरोप को लेकर कोई सबूत है तो कल चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को बातचीत के लिए समय दिया। उन्हें वहां जाकर बात करनी चाहिए थी और कम से कम सबूत देने चाहिए लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है इस बात को सब जान गए। लेकिन वे सड़क पर धरना दे रहे थे जिससे पता चलता है कि वे भ्रम फैला रहे थे।