ECI Protest: पुलिस हिरासत से बाहर आने पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया, कहा- ये लड़ाई अब…

ECI Protest: वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने सोमवार को संसद भवन से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सासंदों को हिरासत में ले लिया। हालांकि अब हिरासत में लिए गए सभी सांसदों को रिहा कर दिया है। पुलिस हिरासत से बाहर आने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा भारत के लोकतंत्र की हालत देखिए। 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलकर एक दस्तावेज पेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। वे डरे हुए हैं। अगर 300 सांसद आ गए और उनकी सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा?
राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई अब राजनीतिक नहीं रही। ये लड़ाई संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के लिए है। हमने कर्नाटक में साफ तौर पर दिखा दिया है, ये मल्टीपल मैन, मल्टीपल वोट था। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ लड़ रहा है। चुनाव आयोग के लिए अब छिपना बहुत मुश्किल होगा।
चुनाव आयोग के नोटिस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव आयोग का डेटा है। यह मेरा डेटा नहीं है जिस पर मैं (हलफनामे पर) हस्ताक्षर करूंगा। उस डेटा को अपनी वेबसाइट पर डालें और आपको पता चल जाएगा। यह सब सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए है। यह सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, बल्कि कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी हुआ है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा चुनाव आयोग जानता है कि उसका डेटा फटेगा। जो वो छिपने की कोशिश कर रहा है, उसे हम निकाल देंगे।
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा देश में चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका की जगह बीजेपी की सहायक भूमिका निभा रहा है। हरियाणा में भी गड़बड़ी हुई है। आज हरियाणा चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को नोटिस दिया है।
वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह संघर्ष जारी रहेगा। वोट चोरी जब तक नहीं रुकेगी तब तक हम महात्मा गांधी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर लोकतांत्रिक ढ़ंग से अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अब हम संसद जाएंगे और वहां ये लोग जो काले बिल पास कर रहे हैं, हम उनका पूरी शक्ति के साथ विरोध करेंगे।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से सभी सांसदों के साथ बैठक का समय मांगा था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है।
हिरासत से बाहर आने पर कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि पुलिस ने हमें हिरासत में लिया था लेकिन अब हमें रिहा कर दिया गया है। उन्होंने हमें चुनाव आयोग नहीं जाने दिया और पुलिस स्टेशन ले गए। अब हम संसद जा रहे हैं।