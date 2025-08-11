11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ECI Protest: पुलिस हिरासत से बाहर आने पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया, कहा- ये लड़ाई अब…

ECI Protest: दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी-प्रियंका गांधी समेत 200 से ज्यादा नेताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं अब इन नेताओं को पुलिस ने रिहा कर दिया है। 

भारत

Ashib Khan

Aug 11, 2025

दिल्ली पुलिस ने राहुल-प्रियंका को किया रिहा (Photo-@siddaramaiah)

ECI Protest: वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने सोमवार को संसद भवन से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सासंदों को हिरासत में ले लिया। हालांकि अब हिरासत में लिए गए सभी सांसदों को रिहा कर दिया है। पुलिस हिरासत से बाहर आने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है।

क्या बोले राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा भारत के लोकतंत्र की हालत देखिए। 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलकर एक दस्तावेज पेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। वे डरे हुए हैं। अगर 300 सांसद आ गए और उनकी सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा?

ये भी पढ़ें

कांग्रेस के बड़े नेता ने इस पद से दिया इस्तीफा, बताया कारण
राष्ट्रीय
image

राजनीतिक नहीं रही लड़ाई- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई अब राजनीतिक नहीं रही। ये लड़ाई संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के लिए है। हमने कर्नाटक में साफ तौर पर दिखा दिया है, ये मल्टीपल मैन, मल्टीपल वोट था। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ लड़ रहा है। चुनाव आयोग के लिए अब छिपना बहुत मुश्किल होगा।

‘मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए है’

चुनाव आयोग के नोटिस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव आयोग का डेटा है। यह मेरा डेटा नहीं है जिस पर मैं (हलफनामे पर) हस्ताक्षर करूंगा। उस डेटा को अपनी वेबसाइट पर डालें और आपको पता चल जाएगा। यह सब सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए है। यह सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, बल्कि कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी हुआ है।

‘EC का डाटा फटेगा’

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा चुनाव आयोग जानता है कि उसका डेटा फटेगा। जो वो छिपने की कोशिश कर रहा है, उसे हम निकाल देंगे।

‘EC की भूमिका पर लगा प्रश्न चिन्ह’

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा देश में चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका की जगह बीजेपी की सहायक भूमिका निभा रहा है। हरियाणा में भी गड़बड़ी हुई है। आज हरियाणा चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को नोटिस दिया है।

‘संघर्ष जारी रहेगा’

वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह संघर्ष जारी रहेगा। वोट चोरी जब तक नहीं रुकेगी तब तक हम महात्मा गांधी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर लोकतांत्रिक ढ़ंग से अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अब हम संसद जाएंगे और वहां ये लोग जो काले बिल पास कर रहे हैं, हम उनका पूरी शक्ति के साथ विरोध करेंगे।

चुनाव आयोग ने हमारी मांग ठुकराई

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से सभी सांसदों के साथ बैठक का समय मांगा था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है।

‘हम संसद जा रहे है’

हिरासत से बाहर आने पर कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि पुलिस ने हमें हिरासत में लिया था लेकिन अब हमें रिहा कर दिया गया है। उन्होंने हमें चुनाव आयोग नहीं जाने दिया और पुलिस स्टेशन ले गए। अब हम संसद जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

शकुन रानी को ‘डबल वोटर’ बताने पर घिरे राहुल गांधी, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2025 03:35 pm

Published on:

11 Aug 2025 03:12 pm

Hindi News / National News / ECI Protest: पुलिस हिरासत से बाहर आने पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया, कहा- ये लड़ाई अब…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.