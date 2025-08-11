ECI Protest: पुलिस हिरासत से बाहर आने पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया, कहा- ये लड़ाई अब…

ECI Protest: वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने सोमवार को संसद भवन से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सासंदों को हिरासत में ले लिया। हालांकि अब हिरासत में लिए गए सभी सांसदों को रिहा कर दिया है। पुलिस हिरासत से बाहर आने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है।