ECI की निष्पक्षता पर सवाल? बैरिकेडिंग के ऊपर से कूदे अखिलेश, पुलिस संग विपक्षी नेताओं की धक्का मुक्की

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, "मैंने कल चुनाव आयोग को स्पष्ट तरीके से खत में लिखा था कि सभी विपक्ष के सांसद ससंद से निर्वाचन सदन तक शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं और सामूहिक तरीके से सभी सांसद चुनाव आयोग को SIR को लेकर एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं। यही हमारी मांग थी, अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुराव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं देता है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमें रोका गया है, हमें निर्वाचन सदन जाने नहीं दिया जा रहा है।