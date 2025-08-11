11 अगस्त 2025,

राष्ट्रीय

ECI की निष्पक्षता पर सवाल? बैरिकेडिंग के ऊपर से कूदे अखिलेश, पुलिस संग विपक्षी नेताओं की धक्का मुक्की

Opposition Parties Attack on ECI: विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सासंद राहुल गांधी चुनाव आयोग और भाजपा पर वोटों की चोरी का आरोप लगा रहे हैं।

नई दिल्ली

Pushpankar Piyush

Aug 11, 2025

SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (IANS)
SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (IANS)

Opposition Parties Attack on ECI: विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सासंद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) चुनाव आयोग और भाजपा पर वोटों की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में विपक्षी सांसदों का संसद से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय तक विरोध मार्च शुरू हो गया है।

संसद के मानसून सत्र के 16वें दिन हंगामे के कारण लोकसभा को दोपहर दो बजे तक स्पीकर ओम बिरला ने स्थगित कर दिया है। इसके बाद विपक्ष के 250 से अधिक सांसदो ने चुनाव आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च शुरू कर दिया है। विपक्षी सांसद वोट बचाओ के बैनर लिए हुए मार्च कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों के मार्च को लेकर लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्होंने इसकी अनुमति नहीं मांगी।

अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूदे

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूद गए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान "मतदाता धोखाधड़ी" के आरोपों के विरोध में संसद से भारत के चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे INDIA ब्लॉक नेताओं को रोक दिया।

पुलिस ने राहुल सहित विपक्षी नेताओं को रोका

दिल्ली पुलिस ने चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान "मतदाता धोखाधड़ी" के आरोपों के विरोध में संसद से भारत के चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे INDIA ब्लॉक के नेताओं को रोका। विरोध प्रदर्शन के दौरान केरल की वायनाड सीट से सांसद प्रियंका गांधी ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, "मैंने कल चुनाव आयोग को स्पष्ट तरीके से खत में लिखा था कि सभी विपक्ष के सांसद ससंद से निर्वाचन सदन तक शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं और सामूहिक तरीके से सभी सांसद चुनाव आयोग को SIR को लेकर एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं। यही हमारी मांग थी, अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुराव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं देता है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमें रोका गया है, हमें निर्वाचन सदन जाने नहीं दिया जा रहा है।

Published on:

11 Aug 2025 12:21 pm

ECI की निष्पक्षता पर सवाल? बैरिकेडिंग के ऊपर से कूदे अखिलेश, पुलिस संग विपक्षी नेताओं की धक्का मुक्की

