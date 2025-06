Fact Check: क्या भारत के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिल रही है ? जानिए सच

One Family One Job Scheme Fact Check: सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले भारत के तमाम बेरोजगारों के लिए यह एक खास खबर है। पढ़िए पूरी खबर।

One Family One Job Scheme Fact Check: सरकारी नौकरी (Government Job) हर बेरोजगार का सपना होती है, लेकिन इसके लिए सही जानकारी और पूरी प्रामाणिक व सत्यापित जानकारी होना जरूरी है। यू ट्यूब चैनल “SarkariYojana573” के एक वीडियो में यह दावा किया गया है कि सरकार की ओर से “एक परिवार – एक नौकरी योजना” (One Family One Job Scheme) के तहत भारत के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह सूचना वायरल होते ही सरकार हरकत में आई और भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय से संबंधित पत्र सूचना कार्यालय ने इसका फैक्टचेक (PIB Fact Check) कर सभी आम नागरिकों को आगाह किया है कि यह दावा फर्जी (Government Job Fake Claim) है। पीआईबी ने साफ किया कि केंद्र सरकार की ओर से इस नाम की कोई योजना नहीं चलाई (Sarkari Yojana Fake News) जा रही है। यह भी कहा कि सरकारी भर्तियों से जुड़ी सही और प्रमाणिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ही देखें। लिहाजा अफवाहों से बचें, सही जानकारी अपनाएं।