मैरिज ब्यूरो की आड़ में चल रहा था ये धंधा, नकली दुल्हन के जरिए लाखों की ठगी

पुलिस ने बताया कि शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन अपने अन्य साथियों के साथ दो दिनों के भीतर ही फरार हो गई। इसके बाद पीड़ित ने थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। जांच से पता चला कि गिरोह एक मैरिज ब्यूरो की आड़ में एक धोखाधड़ी वाला नेटवर्क चला रहा था। यह गिरोह दुल्हन, पुजारी और संबंधित औपचारिकताओं सहित हर चीज का प्रबंधन करता था। शादी के कुछ समय बाद दुल्हन किसी न किसी बहाने शिकायतकर्ता को छोड़ देती थी। सामाजिक कलंक के कारण, कई पीड़ित ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने से बचते हैं।