मैरिज ब्यूरो की आड़ में चल रहा था ये धंधा, नकली दुल्हन के जरिए लाखों की ठगी

Fake marriage racket busted in Jammu: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अखनूर इलाके में एक फर्जी शादी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है और दुल्हन बनकर आई महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

जम्मू

Shaitan Prajapat

Aug 23, 2025

जम्मू में फर्जी दुल्हन समेत 5 गिरफ्तार (Photo-ANI)

Fake Marriage Racket Busted in Jammu: देशभर में फर्जी शादी और लुटेरी दुल्हन की आए दिन खबरे आती रहती है। एक ऐसा ही मामला जम्मू कश्मीर से सामने आया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अखनूर इलाके में एक फर्जी शादी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है और दुल्हन बनकर आई महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि अखनूर के चौकी चौरा इलाके में इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ और दुल्हन बनकर आई महिला, पुजारी समेत पांच लोगों को पकड़ा है।

इन धाराओं में दर्ज किया गया केस

पुलिस ने बताया कि 11 अगस्त, 2025 को अखनूर पुलिस स्टेशन ने फर्जी शादी की शिकायत मिलने के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4)/82(2)/61(2) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की। अखनूर थाना प्रभारी और अखनूर उप-मंडल पुलिस अधिकारी की कड़ी निगरानी में चौकी चौरा पुलिस चौकी प्रभारी विनय कोतवाल ने जांच शुरू की।

दुल्हन के लिए मांगे 3 लाख रुपये

चौकी चौरा के धना छपरी निवासी बलदेव राज के पुत्र दीपक कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि चौकी चौरा के डोरी दागेर निवासी रशपाल चंद पुत्र चतरू राम ने केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से शादी का प्रस्ताव लेकर आया और 3 लाख रुपये की मांग की।

मैरिज ब्यूरो की आड़ चल रहा था ये धंधा

पुलिस ने बताया कि शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन अपने अन्य साथियों के साथ दो दिनों के भीतर ही फरार हो गई। इसके बाद पीड़ित ने थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। जांच से पता चला कि गिरोह एक मैरिज ब्यूरो की आड़ में एक धोखाधड़ी वाला नेटवर्क चला रहा था। यह गिरोह दुल्हन, पुजारी और संबंधित औपचारिकताओं सहित हर चीज का प्रबंधन करता था। शादी के कुछ समय बाद दुल्हन किसी न किसी बहाने शिकायतकर्ता को छोड़ देती थी। सामाजिक कलंक के कारण, कई पीड़ित ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने से बचते हैं।

Published on:

23 Aug 2025 06:24 pm

मैरिज ब्यूरो की आड़ में चल रहा था ये धंधा, नकली दुल्हन के जरिए लाखों की ठगी

