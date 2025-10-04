बिहार चुनाव में नेताओं के परिजन नहीं बन पाएंगे विधायक! जानें क्या है BJP की रणनीति

बिहार चुनाव 2010 में बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था और करीब 91 सीटें जीती थी। वहीं इस बार NDA ने 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि बिहार में बीजेपी की स्थिति में पिछले चुनवों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। 2005 में 55 सीटें, 2010 में 91 सीटें, 2015 में 54 सीटें और 2020 में 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि पार्टी सूत्रों का मानना है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से राज्य में भाजपा की संगठनात्मक ताकत में वृद्धि हुई है।