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बंद हो जाएगा सरकारी योजना का पैसा! किसान करें तुरंत ये काम, जानिए प्रोसेस

Digital Farmer ID: सरकार ने किसानों के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी है। जानें क्यों जरूरी है यह आईडी, किन योजनाओं का लाभ इससे जुड़ा है।

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भारत

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Devika Chatraj

Apr 14, 2026

फार्मर आईडी (AI Image)

Farmer ID Registration: किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कई योजनाएं चला रही हैं। इनमें सीधे आर्थिक सहायता, कृषि ऋण, सब्सिडी, बीज-उर्वरक वितरण और फसल बीमा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। लेकिन अब इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सरकार ने फार्मर आईडी (Farmer ID) को अनिवार्य कर दिया है। सरकारी निर्देशों के अनुसार, यदि किसान निर्धारित समय सीमा तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं, तो उन्हें कई योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो सकता है।

सरकार ने तय की लास्ट डेट

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 15 मई 2026 के बाद बिना फार्मर आईडी के किसानों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इनमें उर्वरक और बीज पर सब्सिडी, कृषि से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ, संभावित रूप से पीएम किसान योजना की किस्त शामिल है। ऐसे किसान जिन्होंने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे इन लाभों से वंचित हो सकते हैं।

बड़ी संख्या में किसान अभी भी पंजीकरण से बाहर

रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी भी देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन से जुड़े नहीं हैं। इसी कारण सरकार ने इसे मिशन मोड में लागू करने का निर्णय लिया है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जाएं, किसानों का रजिस्ट्रेशन तेज गति से पूरा किया जाए, जहां रजिस्ट्रेशन कम है, वहां विशेष अभियान चलाया जाए। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी इस कार्य में सक्रिय भूमिका दी जा रही है।

फार्मर आईडी क्या है और क्यों जरूरी है?

फार्मर आईडी एक डिजिटल पहचान प्रणाली है, जिसमें किसान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जाती है, जैसे भूमि का रिकॉर्ड, फसल का विवरण, बैंक खाता जानकारी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सही और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंचाना है। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगती है और सब्सिडी का सही वितरण सुनिश्चित होता है।

आने वाले समय में और भी जरूरी होगी फार्मर आईडी

सरकार की योजना है कि आने वाले समय में फार्मर आईडी को और भी कई सेवाओं से जोड़ा जाए। जैसे:

  • न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बिक्री।
  • फसल बीमा योजना।
  • कृषि ऋण की प्रक्रिया।
  • प्राकृतिक आपदा में राहत सहायता।
  • खाद वितरण प्रणाली (कालाबाजारी रोकने के लिए संभावित उपयोग)

इससे कृषि व्यवस्था को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

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Published on:

14 Apr 2026 09:35 am

Hindi News / National News / बंद हो जाएगा सरकारी योजना का पैसा! किसान करें तुरंत ये काम, जानिए प्रोसेस

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