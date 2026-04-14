बंद हो जाएगा सरकारी योजना का पैसा! किसान करें तुरंत ये काम, जानिए प्रोसेस

रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी भी देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन से जुड़े नहीं हैं। इसी कारण सरकार ने इसे मिशन मोड में लागू करने का निर्णय लिया है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जाएं, किसानों का रजिस्ट्रेशन तेज गति से पूरा किया जाए, जहां रजिस्ट्रेशन कम है, वहां विशेष अभियान चलाया जाए। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी इस कार्य में सक्रिय भूमिका दी जा रही है।