किसानों ने आज किया भारत बंद का आह्वान, जानिए क्या-क्या रहेगा बंद?

नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा पारित किए गए तीन कृषि कानूनों की पहली वर्षगांठ पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद आज सुबह छह बजे से शुरू हो गया है। बंद दोपहर बाद तक चलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सौ से अधिक संगठन इस बंद में शामिल हो रहे हैं और आपातकालीन सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है।

SKM calls for 'Bharat Bandh' against the 3 unconstitutional farm laws, wherein 100+ organisations will be partaking.

Simultaneously, none of the emergency establishments & services will be hampered#आज_भारत_बंद_है pic.twitter.com/Wf81bpl9J6 — Kisan Ekta Morcha (@Kisanektamorcha) September 27, 2021

संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी किसान नेताओं से बंद को सफल बनाने की अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग भारत बंद को अधिकाधिक रूप से स्वैच्छिक और शांतिपूर्ण बनाए रखने में सहयोग दें। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक गाइडलाइन भी जारी की है।

संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार भारत बंद के दौरान सभी सरकारी और निजी स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, ऑफिस, दुकानें, उद्योग तथा अन्य सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद में शामिल करने की बात कही गई है।

भारत बंद के दौरान सार्वजनिक और निजी ट्रांसपोर्ट को भी रोका जा रहा है। कई राज्यों में राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवाएं निलंबित रह सकती हैं।

इन सेवाओं को मिलेगी भारत बंद में छूट

किसान नेताओं ने भारत बंद के दौरान हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, इमरजेंसी सर्विज सहित अन्य सभी आवश्यक सेवाओं तथा उनमें काम करने वाले लोगों को भारत बंद से मुक्त रखा गया है।

भारत बंद के दौरान दिल्ली को बाकी दश से जोड़ने वाले सभी हाईवे को बंद कर दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम बंद के दौरान दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे परन्तु लोगों को एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए और शाम चार बजे बाद ही घर से बाहर निकलना चाहिए।

Amritsar, Punjab | At all locations where farmers are protesting, forces have been deployed since 5 am. Farmers' protests are peaceful, so forces have also been told to not behave untowardly with them and bring to my notice if something happens: Inspector Sanjeev Kumar pic.twitter.com/0J3h1VEuId — ANI (@ANI) September 27, 2021

किसानों के भारत बंद को देखते हुए दिल्ली तथा आसपास के राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कड़ी कर दी गई है। देश के कई राज्यों तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, झारखंड, आंध्रप्रदेश की राज्य सरकारों ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी व अन्य कई वामपंथी पार्टियों ने भी बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।