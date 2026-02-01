भारत-US ट्रेड डील या किसानों के लिए आफत? सड़कों पर क्यों उतरे अन्नदाता, क्या है ‘जीरो टैरिफ’ का असली सच?

समझौते के अनुसार, भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और कई कृषि उत्पादों पर शुल्क खत्म या काफी कम करेगा। इसमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल सोरघम (पशु चारा), ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स शामिल हैं। पहले ये उत्पादों पर 30-150% तक शुल्क था, अब शून्य या बहुत कम। किसानों का आरोप है कि अमेरिकी सब्सिडी वाले सस्ते उत्पाद भारतीय बाजार में बाढ़ ला देंगे, जिससे घरेलू कीमतें गिरेंगी और छोटे-सीमांत किसान (86% किसान) बर्बाद हो जाएंगे। उदाहरण: कच्चे कपास पर शुल्क शून्य होने से कीमतें 1,000-1,500 रुपये प्रति क्विंटल घटीं। सेब, सोयाबीन, गेहूं, दालें, तिलहन प्रभावित होंगे।