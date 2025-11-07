Patrika LogoSwitch to English

हिंसक हुआ कर्नाटक में किसानों का विरोध प्रदर्शन, कई गाड़ियों को तोड़ा, देखें Video

Farmers Protest: बेलगावी जिले के हट्टारागी टोल प्लाजा पर किसानों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। पथराव हुआ, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

2 min read
बैंगलोर

image

Shaitan Prajapat

Nov 07, 2025

Farmers protest at Hattaragi toll plaza in Belagavi

बेलगावी में किसानों का विरोध प्रदर्शन (Photo-X)

Farmers Protest: कर्नाटक के बेलगावी जिले के हत्तारागी टोल प्लाजा पर शुक्रवार को किसानों के विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। इस दौरान कई वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 3,500 रुपये प्रति टन की मांग को लेकर नौवें दिन हड़ताल कर रहे थे।

किसान क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन

यह आंदोलन 29 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब बेलगावी, बागलकोट और विजयपुर जिले के हजारों किसान गुल्लापुर क्रॉस पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे थे। कर्नाटक राज्य रायता संघ, हसीरू सेना और उत्पादक उत्पादक संघ जैसे किसान आकृतियों ने इसका नेतृत्व किया। उनका दावा है कि महाराष्ट्र में मिलें 3,500 रुपये प्रति टन दे रही हैं, लेकिन कर्नाटक में चीनी मिलें केवल 3,200 रुपये प्रति टन दे रही हैं। इसके अलावा, कतरनी और परिवहन शुल्क और उत्पाद शुल्क की मांग भी प्रमुख है।

हिंसा में तब्दील हुआ विरोध प्रदर्शन

शुक्रवार को हट्टारागी टोल प्लाजा पर पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश में सैकड़ों किसान इकट्ठा हो गए। किसानों ने पत्थर फेंके, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सड़क पर आने-जाने वाले ट्रक और बसों को काफी नुकसान हुआ है। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। एक किसान नेता ने कहा कि यह शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई ने इसे हिंसक बना दिया। हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं तो पूरे कर्नाटक को बंद कर देंगे।

सीएम सिद्धारमैया ने बुलाई बैठक

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को चीनी मिल के साथ मतभेद की बैठक बुलाई। उन्होंने केंद्र सरकार को प्लांट एंड फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्रॉपर्टीज (अफ्रीका) पर आपातकालीन हस्तक्षेप की मांग की घोषणा करने के लिए पत्र दिया। प्रदेशाध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है।

यातायात हुआ बाधित

किसानों के प्रदर्शन की वजह से निप्पणी-मुधोल मार्ग और दारू पुल अवरुद्ध रहे। बेलगावी के आसपास के मॉल में कर्नाटक रक्षण वेदिक ने राजमार्ग जाम करने का समर्थन किया। किसान नेता मुन्नाप्पा पुजारी का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो आंदोलन तेज होगा। होगा।स्थानीय समुदाय ने आंदोलनकारियों को भोजन के साथ अन्य सामग्री उपलब्ध कराई।

