हिंसक हुआ कर्नाटक में किसानों का विरोध प्रदर्शन, कई गाड़ियों को तोड़ा, देखें Video

यह आंदोलन 29 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब बेलगावी, बागलकोट और विजयपुर जिले के हजारों किसान गुल्लापुर क्रॉस पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे थे। कर्नाटक राज्य रायता संघ, हसीरू सेना और उत्पादक उत्पादक संघ जैसे किसान आकृतियों ने इसका नेतृत्व किया। उनका दावा है कि महाराष्ट्र में मिलें 3,500 रुपये प्रति टन दे रही हैं, लेकिन कर्नाटक में चीनी मिलें केवल 3,200 रुपये प्रति टन दे रही हैं। इसके अलावा, कतरनी और परिवहन शुल्क और उत्पाद शुल्क की मांग भी प्रमुख है।