लेह हिंसा पर आया फारूख अब्दुल्ला का बयान, लोगों ने 5 साल बर्दाश्त किया, रोक नहीं पाए असंतोष

Leh Violence: लेह में हुई हिंसा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने प्रतिक्रिया दी है। अब्दुल्ला ने कहा कि हिंसा का कारण यह था कि पर्यावरणविद सोनम वांगचुक 14 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। 5 साल से वे और लद्दाख के लोग चुपचाप विरोध कर रहे हैं कि उन्हें छठी अनुसूची में सूचीबद्ध किया जाए और राज्य का दर्जा भी दिया जाए। यहां तक कि उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लेह से दिल्ली तक नंगे पैर पैदल यात्रा भी की।