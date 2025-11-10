Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

SIR का आतंक! पश्चिम बंगाल में लिस्ट से बाहर होने के डर से अबतक 9 लोगों की मौत, 5 ने किया सुसाइड

बंगाल में EC ने SIR की घोषणा की है, तब से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है इनमें से 5 लोगों ने SIR के डर से आत्महत्या की है। 

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Nov 10, 2025

बंगाल में SIR की प्रक्रिया (Photo-IANS)

पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर बवाल जारी है। सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में जल्दबाजी करने का आरोप लगाया है, साथ ही इस प्रक्रिया को वोटबंदी बताया है। वहीं जब से EC ने प्रदेश में इस प्रक्रिया की घोषणा की है, तब से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है इनमें से 5 लोगों ने SIR के डर से आत्महत्या की है।

व्यक्ति ने की आत्महत्या

सोमवार को नादिया जिले के कृष्णचकपुर मंडलपारा निवासी श्यामल कुमार साहा ने आत्महत्या कर ली। दरअसल, 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से वह तनाव में था। मामले में पुलिस ने बताया कि उसके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और संपत्ति के कागजात सहित सभी वैध दस्तावेज होने के बावजूद वह डरा हुआ था। 

पुलिस ने आगे बताया, “परिजनों ने दावा किया कि 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की जानकारी मिलने के बाद उसने खाना-पीना भी छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि उसके पास सभी वैध दस्तावेज़ थे। हमें मौत की जानकारी मिली है, लेकिन परिवार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।

मोदी सरकार पर ममता ने लगाया परेशान करने का आरोप

सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर SIR के नाम पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा, “जैसे नोटबंदी 'नोटबंदी' थी, वैसे ही SIR 'वोटबंदी' है। यह सुपर इमरजेंसी का ही एक और रूप है।"

EC को बंद कर देनी चाहिए प्रक्रिया

उन्होंने आरोप लगाया, "चुनाव से ठीक पहले एसआईआर कराने की इतनी जल्दी मुझे समझ नहीं आ रही। चुनाव आयोग को यह काम तुरंत बंद करना चाहिए। मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण दो या तीन महीने में पूरा नहीं हो सकता। इसे ज़बरदस्ती अंजाम दिया जा रहा है।"

सीएम ने कहा कि SIR के खिलाफ बोलने पर वह कोई भी नतीजा भुगतने को तैयार हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, " भाजपा मुझे एसआईआर के खिलाफ बोलने पर जेल भेज सकती है या मेरा गला भी काट सकती है, लेकिन लोगों के मताधिकार पर अंकुश न लगाएँ।"

ये भी पढ़ें

वोटिंग से एक दिन पहले तेज प्रताप यादव ने की बड़ी भविष्यवाणी, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी पार्टी
राष्ट्रीय
तेज प्रताप यादव ने की बड़ी भविष्यवाणी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Nov 2025 07:30 pm

Hindi News / National News / SIR का आतंक! पश्चिम बंगाल में लिस्ट से बाहर होने के डर से अबतक 9 लोगों की मौत, 5 ने किया सुसाइड

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: प्रधानमंत्री मोदी के मंच से अचानक क्यों दूर हुए नीतीश? BJP नेता ने बताई बड़ी वजह

Dharmendra Pradhan
पटना

बिहार चुनाव 2025: दूसरे चरण के चुनाव में दिग्गज नेताओं को चुनौती दे रहे 40 से कम उम्र के ये उम्मीदवार

Bihar Election 2025
पटना

वोटिंग से एक दिन पहले तेज प्रताप यादव ने की बड़ी भविष्यवाणी, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी पार्टी

तेज प्रताप यादव ने की बड़ी भविष्यवाणी
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: RJD की रैली में जब उतरने लगा बीजेपी का हेलीकॉप्टर, देखिए वीडियो फिर क्या हुआ..

पटना

Bihar Election: ‘4 दिन बाद भी डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया’, दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी ने EC पर लगाया बड़ा आरोप

तेजस्वी यादव ने EC पर साधा निशाना
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.