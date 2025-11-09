‘जंगलराज’ बनाम ‘कट्टा सरकार’, बिहार में आखिरी दौर के प्रचार में घमासान

Bihar Assembly elections: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार की रैलियों में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 'बिहार की जनता ‘कट्टा सरकार’ नहीं, विकास की सरकार चाहती है।' उन्होंने कहा कि आरजेडी सत्ता में आई तो फिर से ‘जंगलराज’ लौट आएगा। मोदी ने दावा किया कि बिहार स्टार्टअप, शिक्षा और खेल में आगे बढ़ रहा है और कहा – 'जहां ‘कट्टा’ से डराया जाता था, वहां अब ‘स्टार्टअप’ की ताकत है।' उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि दूसरे चरण में रिकॉर्ड मतदान कर 'कट्टा नहीं, कंप्यूटर और क्रिकेट बैट' वाली सरकार बनाएं।