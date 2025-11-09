‘जंगलराज’ बनाम ‘कट्टा सरकार’, बिहार में आखिरी दौर के प्रचार में घमासान

सीतामढ़ी में पीएम नरेंद्र मोदी (फ़ोटो-बिहार बीजेपी X)
Bihar Assembly elections: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार की रैलियों में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 'बिहार की जनता ‘कट्टा सरकार’ नहीं, विकास की सरकार चाहती है।' उन्होंने कहा कि आरजेडी सत्ता में आई तो फिर से ‘जंगलराज’ लौट आएगा। मोदी ने दावा किया कि बिहार स्टार्टअप, शिक्षा और खेल में आगे बढ़ रहा है और कहा – 'जहां ‘कट्टा’ से डराया जाता था, वहां अब ‘स्टार्टअप’ की ताकत है।' उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि दूसरे चरण में रिकॉर्ड मतदान कर 'कट्टा नहीं, कंप्यूटर और क्रिकेट बैट' वाली सरकार बनाएं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 'एनडीए 160 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगा और राहुल गांधी की दुकान बिहार में बंद हो जाएगी।' शाह ने आरोप लगाया कि राहुल और तेजस्वी सीमांचल को 'घुसपैठियों का अड्डा' बनाना चाहते हैं, जबकि बीजेपी हर अवैध अप्रवासी को बाहर करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 'बिहार में अब ‘कट्टा’ नहीं, तोप और मिसाइलें बनेंगी।' उन्होंने राज्य में रक्षा गलियारा और एमएसएमई कॉरिडोर स्थापित करने का वादा किया।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी के ‘कट्टा’ वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा भूल चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता की संपत्ति कुछ उद्योगपतियों को सौंप रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पीएम मोदी के आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसी को बंदूक की नोक पर मुख्यमंत्री बनाने को नहीं कहा और प्रधानमंत्री का यह बयान उनके पद का अपमान है।
