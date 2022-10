अब दिल्ली में बिना मास्क के बेफ्रिक होकर घुमिए, जुर्माना नहीं लेगी पुलिस, जारी हुआ आदेश

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर आम जनता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान वापस ले लिया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बैठक के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

Fine For Not Wearing Mask in Delhi Ends After Corona Cases Dops