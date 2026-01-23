फेमस मॉडल पर आ गया BJP विधायक का दिल, तलाक लिए बिना कर ली दूसरी शादी, भारी बवाल के बाद FIR दर्ज

खड़गपुर के भाजपा विधायक और बंगाली सिनेमा के अभिनेता हिरण चटर्जी। (फोटो- X)
पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले नया सियासी बवाल शुरू हो गया है। खड़गपुर के भाजपा विधायक और बंगाली सिनेमा के अभिनेता हिरण चटर्जी इन दिनों सुर्खियों में आ गए हैं।
हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी और मॉडल रितिका गिरी की शादी की तस्वीरें वायरल हुईं। तस्वीरों में दोनों को वाराणसी के गंगा घाट पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करते देखा गया।
इन तस्वीरों के सामने आने के बाद हिरण चटर्जी की पहली पत्नी ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने हिरण चटर्जी और उनकी दूसरी पत्नी रितिका गिरी के खिलाफ आनंदपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली है।
शिकायत में दावा किया गया है कि हिरण ने अपनी पहली पत्नी अनिंदिता चटर्जी से तलाक लिए बिना ही रितिका के साथ शादी की है। अनिंदिता चटर्जी ने आरोप लगाया है कि सालों से उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
हिरण के इस व्यवहार में रितिका गिरी ने पूरा साथ दिया। अनिंदिता ने कहा कि वह लंबे समय तक पति की हरकतों को सहती रही, लेकिन अपनी बेटी और परिवार की सुरक्षा के लिए चुप रही।
अनिंदिता ने बताया है कि उनकी शादी 11 दिसंबर 2000 को हुई थी और उनकी एक 19 साल की बेटी है। शिकायत में कहा गया कि हिरण चटर्जी ने अनिंदिता से अलग होने के बजाय दूसरी शादी कर ली, जो कानून के अनुसार अवैध है।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि हिरण और रितिका ने विवाह करते समय यह नहीं बताया कि हिरण पहले से शादीशुदा हैं। अनिंदिता ने कहा कि उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उनके पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली।
रितिका गिरी उनकी बेटी से केवल दो साल बड़ी है और इसलिए उनके लिए यह रिश्ता स्वीकार करना संभव नहीं है। वहीं रितिका गिरी का पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके और हिरण के रिश्ते के बारे में अनिंदिता को जानकारी थी।
रितिका ने शादी की वैधता की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका विवाह वाराणसी में गंगा घाट पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार, पवित्र अग्नि के सामने संपन्न हुआ।
उनके सभी सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक थे और कोई भी चीज छिपी नहीं थी। उन्होंने बताया कि शादी की तस्वीरें हिरण ने साझा की थीं, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद हटा दी गईं।
