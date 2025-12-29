29 दिसंबर 2025,

सोमवार

राष्ट्रीय

Tata-Ernakulam Express Train के दो कोच में लगी आग, एक यात्री की मौत, मचा कोहराम

Tatanagar Ernakulam Express Fire: आंध्र प्रदेश के येलामांचिली में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस के दो कोच में आग लग गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है। एक अधिकारी ने कहा कि दोनों कोच में कुल 158 लोग सवार थे।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 29, 2025

Tata-Ernakulam Express Train

ट्रेन में लगी आग (फोटो-IANS)

Fire In Tata-Ernakulam Express Train:आंध्र प्रदेश के येलामांचिली में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस के दो कोच में आग लग गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है। एक अधिकारी ने कहा कि दोनों कोच में कुल 158 लोग सवार थे।

B1-M2 कोच में लगी आग

जानकारी सामने आ रही है कि ट्रेन की बी-1 और एम-2 डिब्बों में आग लगी। अग्निकांड के समय यात्री ट्रेन में सो रहे थे। लोको पायलट को जैसे ही आग लगने का पता चला, उन्होंने ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका। दमकल कर्मियों को तुरंत सूचना दी गई। दमकलकर्मियों के पहुंचने तक दोनों डिब्बे पूरी तरह से जल चुके थे और पूरा स्टेशन धुएं से ढक गया। हादसे में एक यात्री की मौत के अलावा कुछ अन्य यात्री मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। बॉगी में रखे यात्रियों के सारा सामान जल गए। हादसे के चलते विशाखापत्तनम विजयवाड़ा रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं।

दमकल की चार गाड़ियों ने पाया आग पर काबू

घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेन को एलामंचिली रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और दमकल की चार गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आसपास के कोचों में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं, मृतक की पहचान चंद्रशेखर (70) के रूप में हुई है, जो विजयवाड़ा के रहने वाले थे। अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है।

रेलवे की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नुसरत की ओर से इस घटना के संबंध में एक प्रेस नोट जारी कर बताया गया कि अनकापल्ली जिले में एर्नाकुलम एक्सप्रेस में रविवार को आग लगने की घटना घटी है। इस हादसे में बी1 और एम2 कोच पूरी तरह से जल गए।

प्रेस नोट में आगे कहा गया कि रेलवे और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। रेलवे के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

Updated on:

29 Dec 2025 08:48 am

Published on:

29 Dec 2025 08:01 am

Hindi News / National News / Tata-Ernakulam Express Train के दो कोच में लगी आग, एक यात्री की मौत, मचा कोहराम

