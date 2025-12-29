Tata-Ernakulam Express Train के दो कोच में लगी आग, एक यात्री की मौत, मचा कोहराम

जानकारी सामने आ रही है कि ट्रेन की बी-1 और एम-2 डिब्बों में आग लगी। अग्निकांड के समय यात्री ट्रेन में सो रहे थे। लोको पायलट को जैसे ही आग लगने का पता चला, उन्होंने ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका। दमकल कर्मियों को तुरंत सूचना दी गई। दमकलकर्मियों के पहुंचने तक दोनों डिब्बे पूरी तरह से जल चुके थे और पूरा स्टेशन धुएं से ढक गया। हादसे में एक यात्री की मौत के अलावा कुछ अन्य यात्री मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। बॉगी में रखे यात्रियों के सारा सामान जल गए। हादसे के चलते विशाखापत्तनम विजयवाड़ा रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं।