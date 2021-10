Delhi: हर्ष विहार इलाके में पेपर गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 16 गाड़ियां, तीन दिन में तीसरी घटना

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्‍ली के हर्ष विहार इलाके में पेपर रोल गोदाम में भीषण आग ( Delhi Fire ) लगने की खबर आई है। यही नहीं, आग की वजह से गोदाम का एक हिस्‍सा आंशिक रूप से ढह गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।

फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत यह रही किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। जबकि आग लगने की वजह से आसपास काला धुआं छा गया है।

#WATCH | A paper rolls godown partially collapsed following a fire in Harsh Vihar area of Delhi early morning today. Delhi Fire Service rushed 16 fire engines to the site to control the fire. No casualties were reported. pic.twitter.com/7vb0IPtm6c