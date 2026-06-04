बीजेपी नेता विजय कुमार सोनी पर गोलीबारी, मुश्किल से बची जान

पुलिस ने बताया कि पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई है। इसमें हमलावर गोलीबारी करते दिख हैं। पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, सबूत जुटाए और आरोपियों की पहचान करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस इस हमले के पीछे के मकसद की भी जांच कर रही है। फिरौती के एंगल के साथ ही दूसरे पहलुओं की तहकीकात की जा रही है।