4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बीजेपी नेता विजय कुमार सोनी पर गोलीबारी, मुश्किल से बची जान

Firing Incident: पंजाब के गुरदासपुर में देर रात बीजेपी नेता पर गोलीबारी का मामला सामने आया है। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है।

2 min read
Google source verification

गुरदासपुर

image

Tanay Mishra

Jun 04, 2026

Firing in Punjab

बीजेपी नेता पर गोलीबारी (Photo - IANS)

पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में बुधवार को देर रात एक पेट्रोल पंप पर दो नकाबपोश हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। हमलावरों का निशाना बीजेपी (BJP) नेता विजय कुमार सोनी (Vijay Kumar Soni) थे, जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और व्यापार शाखा के प्रमुख भी हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिस समय यह घटना हुई, वह भगवानपुर स्थित अपने पेट्रोल पंप पर मौजूद थे। तभी हमलावर मोटरसाइकिल पर वहाँ पहुंचे और गोलीबारी शुरू कर दी।

मुश्किल से बची जान

अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में बीजेपी नेता विजय कुमार सोनी की जान मुश्किल से बची। बताया जा रहा है कि इस हमले से पहले 2 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की गई थी। ऐसे में लग रहा है कि यह एक सोचा-समझा हमला था और फिरौती नहीं मिलने पर किया गया था।

बीजेपी नेता ने भी की जवाबी गोलीबारी

अधिकारियों ने बताया कि अचानक हमला होने से विजय कुमार सोनी चौंक गए। हालांकि अपनी जान बचाने के लिए बीजेपी नेता ने भी अपनी रिवॉल्वर से जवाबी गोलीबारी की। इस वजह से ही हमलावरों को अपना हमला रोकना पड़ा और वो मौके से फरार हो गए। अधिकारियों ने बताया कि विजय ने बिना देर किए जवाबी गोलीबारी की और इसी वजह से वह इस हमले में पूरी तरह सुरक्षित बच गए।

सीसीटीवी में कैद हुई घटना, मामले की जांच शुरू

पुलिस ने बताया कि पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई है। इसमें हमलावर गोलीबारी करते दिख हैं। पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, सबूत जुटाए और आरोपियों की पहचान करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस इस हमले के पीछे के मकसद की भी जांच कर रही है। फिरौती के एंगल के साथ ही दूसरे पहलुओं की तहकीकात की जा रही है।

बढ़ रहे हैं नेताओं पर हमलों के मामले

पिछले कुछ महीनों में नेताओं पर हमलों के मामले बढ़े हैं। इन हमलों में गोलीबारी, तोड़फोड़, देसी बमों से हमले और धमकाने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई हैं। पंजाब में अक्सर ही इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। बीजेपी ने कई बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

एक्शन में सीएम शुभेन्दु अधिकारी, जबरन वसूली के आरोप में दो TMC पार्षद गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Suvendu Adhikari

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

Updated on:

04 Jun 2026 12:06 pm

Published on:

04 Jun 2026 11:35 am

Hindi News / National News / बीजेपी नेता विजय कुमार सोनी पर गोलीबारी, मुश्किल से बची जान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

डेल्सी रोड्रिगेज से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, तेल संकट से निपटने में भारत का अहम साझेदार बन सकता है वेनेजुएला

PM Modi and Delcy Rodriguez
राष्ट्रीय

TMC नेता शौकत मोल्ला के घर पर NIA ने मारा छापा, बम विस्फोट मामले में पूछताछ

NIA raid on TMC leader
राष्ट्रीय

ये खुदकुशी नहीं, मोदी जी के भ्रष्ट सिस्टम का नतीजा है- NEET परीक्षार्थी की आत्महत्या पर बोले राहुल गांधी

Congress Leasder Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

विरोध प्रदर्शन से पहले Cockroach Janata Party के संस्थापक के परिजनों ने छोड़ा घर, बड़ी वजह आई सामने

Cockroach Janata Party protest
राष्ट्रीय

‘भगोड़ा नहीं हूं मैं, राहुल गांधी क्यों करते हैं मुझ पर हमले?’, ललित मोदी ने साधा कांग्रेस सांसद पर निशाना

Lalit Modi and Rahul Gandhi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.