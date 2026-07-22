टोल प्लाज़ा जाने की ज़रूरत खत्म, आसपास रहने वालों के लिए डिजिटल हुई प्रक्रिया

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) जल्द ऑफलाइन 'यूपीआई टैप एंड पे' सुविधा शुरू करेगा। इसके ज़रिए इंटरनेट नहीं होने पर भी 2,000 रुपए तक का भुगतान किया जा सकेगा। यह सुविधा यूपीआई लाइट एक्स और एनएफसी तकनीक पर आधारित होगी। यूज़र को सिर्फ अपने एनएफसी समर्थित स्मार्टफोन को दुकानदार की पीओएस मशीन से टैप करना होगा। क्यूआर कोड स्कैन करने या इंटरनेट कीज़ ज़रूरत नहीं होगी। इसका सबसे ज़्यादा फायदा रेलवे, मेट्रो, सुरंग और कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में मिलेगा। फिलहाल यह सुविधा परीक्षण और सर्टिफिकेशन के चरण में है। एनपीसीआई ने इसके लॉन्च की तारीख घोषित नहीं की है। परीक्षण पूरा होने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से बैंकों और यूपीआई ऐप्स पर शुरू किया जाएगा।