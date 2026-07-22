पांच साल में साइबर ठगों ने 55 हजार करोड़ उड़ाए, सरकार ने 11,158 करोड़ बचाए

देश में साइबर ठगी लगातार गंभीर चुनौती बनती जा रही है। पिछले पांच वर्षों में साइबर ठगों ने लोगों से करीब 55,050 करोड़ रूपए की ठगी की है। इस दौरान 65.89 लाख से ज़्यादा वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें और 1.95 लाख से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुईं। हालांकि सरकार ने सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफसीएफआरएमएस) के ज़रिए करीब 11,158 करोड़ रूपए से ज़्यादा की राशि बचाने में सफलता हासिल की। यह जानकारी मंगलवार को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने लिखित उत्तर में दी।