ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से हुई पहली मौत, पीएम जॉनसन ने की पुष्टि, 63 देशों में पहुंचा नया वेरिएंट

ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी पुष्टि कर दी है।

first death by omicron variant in uk, pm boris johnson confirms