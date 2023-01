तमिलनाडु के कुड्डालोर में भीषण हादसा, 6 वाहनों की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

Tamil Nadu Cuddalore Accident: तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले से एक भीषण हादसे की खबर सामने आई है। यहां हाईवे पर छह गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जबकि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

Five People killed After 6 vehicles collided with each other at Cuddalore