ओडिशा के 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, ODRAF और NDRF की टीमों को किया गया तैनात

मुख्यमंत्री पटनायक ने बाढ़ प्रभावित दस जिलों के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। प्रभावित जिलों में आवश्यकता अनुसार स्कूल व शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और उन्हें पर्याप्त राहत मुहैया कराने को भी कहा है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को भारी बारिश के कारण पैदा हुई बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम पटनायक ने अधिकारियों को सतर्क रहने और बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाने को कहा है। महानदी के ऊपरी और निचले जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण ओडिशा के 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सीएम ने अधिकारियों को 'शून्य हताहत' सुनिश्चित करने औ जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित निकालने का निर्देश दिया।

Flood-like situation looms over 10 Odisha districts, ODRAF and NDRF teams stationed in these districts