एशिया कप में पाकिस्तान की हरकत के बाद बड़ी मांग, BJP ने कहा- क्रिकेट टीम को करो बैन

BJP ने पाकिस्तान टीम को बैन करने की मांग (Photo-IANS)
भारत ने एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की। बता दें भले ही एशिया कप का समापन हो गया हो लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। वहीं एशिया कप के सुपर-4 के मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने उकसाने वाले इशारे भी किए थे। इसके चलते BCCI ने इंटरनेशनल काउंसिल में रऊफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं अब पाकिस्तान टीम को ICC से बैन करने की भी मांग उठी है।
बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने सोमवार को आईसीसी से पाकिस्तानी टीम को बैन करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में पाकिस्तान की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि उसे हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। उनसे कोई भी पूछने वाला नहीं है।
उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि जब उसका जन्म हुआ है, तब से उसे हार का ही मुंह देखना पड़ रहा है। चाहे आप कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की हाल देख लीजिए, चाहे आप कोई भी स्थिति देख लीजिए। हर जगह पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ी है। इसे देखते हुए मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को बैन कर देना चाहिए।
बीजेपी विधायक ने एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी है। उन्होंने कहा- हम अपनी तरफ से कप्तान सूर्य कुमार यादव को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को माकूल जवाब दिया है। उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उनकी औकात याद दिलाकर उन्हें यह संदेश दिया कि वे अपनी हद में ही रहें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि इस हार के बाद अब पाकिस्तानी खिलाड़ी भविष्य में हद में ही रहेंगे।
टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव द्वारा मैच फीस सेना को देने पर बीजेपी विधायक ने कहा- सूर्यकुमार यादव के इस कदम से यह साफ जाहिर होता है कि उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना किस कदर अपने चरम पर है। उन्होंने कहा- वो राष्ट्रहित में कुछ भी कर सकते हैं। उनके अंदर गेम की स्पीरिट के अलावा राष्ट्रवाद की भावना भी है, जिसके लिए निश्चित तौर पर उनकी तारीफ की जानी चाहिए।
