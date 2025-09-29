एशिया कप में पाकिस्तान की हरकत के बाद बड़ी मांग, BJP ने कहा- क्रिकेट टीम को करो बैन

भारत ने एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की। बता दें भले ही एशिया कप का समापन हो गया हो लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। वहीं एशिया कप के सुपर-4 के मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने उकसाने वाले इशारे भी किए थे। इसके चलते BCCI ने इंटरनेशनल काउंसिल में रऊफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं अब पाकिस्तान टीम को ICC से बैन करने की भी मांग उठी है।