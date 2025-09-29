भारत के एशिया कप चैंपियन बनते ही जसप्रीत बुमराह का बड़ा फैसला, तीसरी नई टीम से जुड़ने का किया ऐलान

भारतीय क्रिकेट टीम के अलावा जसप्रीत बुमराह आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा हैं। ऐसे में संभव है कि कल वह आईपीएल की अपनी नई टीम से जुड़ने का ऐलान कर दें। आईपीएल की यह टीम गुजरात टाइटंस हो सकती है। यह भी संभव है कि जसप्रीत बुमराह नई ब्रांड डील साइन करें। फिलहाल उनके इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद क्रिकेट प्रशंसकों की तरफ से तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।