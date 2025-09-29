भारत के एशिया कप चैंपियन बनते ही जसप्रीत बुमराह का बड़ा फैसला, तीसरी नई टीम से जुड़ने का किया ऐलान

जसप्रीत बुमराह (Photo Credit-ANI)
Jasprit Bumrah: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के फाइनल में पाकिस्तान पर जीत के साथ ही सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने जहां खिताबी जीत दर्ज कर अपने तमाम चाहने वालों को खुशी से उछलने का मौका दे दिया है, वहीं अब स्पीड स्टार जसप्रीत बुमराह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी नई ब्लू टीम से जुड़ने का ऐलान कर अटलकों का बाजार गर्म कर दिया है।
दरअसल, 31 वर्षीय भारतीय स्पीड स्टार जसप्रीत बुमराह ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'हां, अफवाह सत्य है! मैं तीसरी ब्लू टीम ज्वाइन करने जा रहा हूं। इसका खुलासा कल करूंगा।' भारतीय स्पीड स्टार के इस पोस्ट के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया।
भारतीय क्रिकेट टीम के अलावा जसप्रीत बुमराह आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा हैं। ऐसे में संभव है कि कल वह आईपीएल की अपनी नई टीम से जुड़ने का ऐलान कर दें। आईपीएल की यह टीम गुजरात टाइटंस हो सकती है। यह भी संभव है कि जसप्रीत बुमराह नई ब्रांड डील साइन करें। फिलहाल उनके इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद क्रिकेट प्रशंसकों की तरफ से तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
एशिया कप 2025 में भारतीय स्पीड स्टार जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा है। टूर्नामेंट में उन्होंने पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और कुल 18.1 ओवर गेंदबाजी करते हुए 7.43 की इकॉनमी से कुल 7 विकेट चटकाए हैं। भारतीय गेंदबाज का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन 21 सितंबर 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ आया था, जहां उन्होंने 4 ओवर में बिना कोई विकेट चटकाए 45 रन दिए थे।
टूर्नामेंट में उन्होंने 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ 19 रन देकर 1 विकेट, 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ 28 रन देकर 2 विकेट, 24 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ 18 रन लुटाकर 2 विकेट और 28 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे।
