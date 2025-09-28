बांग्लादेश को बड़ा झटका, अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुआ यह धाकड़ खिलाड़ी

'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' ने बैजेदुल के हवाले से बताया, "लिटन दास साइड स्ट्रेन के कारण एशिया कप के पिछले दो मुकाबलों में नहीं खेल सके थे। एमआरआई स्कैन में उनके पेट की बाईं मांसपेशी में ग्रेड-1 स्ट्रेन का पता चला है। वह रिकवरी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जिसके चलते अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।"