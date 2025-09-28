Patrika LogoSwitch to English

बांग्लादेश को बड़ा झटका, अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुआ यह धाकड़ खिलाड़ी

BAN vs AFG: बांग्लादेश शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान से तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलेगा, जो क्रमशः 2, 3 और 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमें तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेंगी।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 28, 2025

Jaker Ali

जेकर अली, क्रिकेटर, बांग्लादेश (Photo Credit- IANS)

BAN vs AFG: बांग्लादेश की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में अपने नियमित कप्तान लिटन दास के बगैर उतरेगी। साइड स्ट्रेन के कारण सलामी बल्लेबाज को इस सीरीज से बाहर होना पड़ा है। जेकर अली इस सीरीज में कार्यवाहक कप्तान होंगे। सौम्य सरकार ने भी टीम में वापसी की है।

एशिया कप 2025 में लिटन दास भारत और पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 2 मुकाबलों में नहीं खेले थे। टीम के फिजियो बैजेदुल इस्लाम ने पुष्टि की है कि लिटन दास को स्कैन में ग्रेड-1 स्ट्रेन का पता चला है।

'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' ने बैजेदुल के हवाले से बताया, "लिटन दास साइड स्ट्रेन के कारण एशिया कप के पिछले दो मुकाबलों में नहीं खेल सके थे। एमआरआई स्कैन में उनके पेट की बाईं मांसपेशी में ग्रेड-1 स्ट्रेन का पता चला है। वह रिकवरी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जिसके चलते अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।"

जेकर अली ने लिटन दास की गैरमौजूदगी में एशिया कप 2025 के पिछले दो मैच में बांग्लादेश की कमान संभाली थी। वह अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भी टीम का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। यह विकेटकीपर-बल्लेबाज अपने पिछले तीन मुकाबलों में खासा प्रभावित नहीं कर सका है।

वहीं, 32 वर्षीय सौम्य सरकार इस साल की शुरुआत में चोटों के कारण बाहर रहने के बाद टी-20 फॉर्मेट में वापसी करने जा रहे हैं। उन्होंने पिछली बार 17 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश की ओर से टी-20 मुकाबला खेला था। बाएं हाथ के इस अनुभवी बल्लेबाज के शामिल होने से बांग्लादेश के बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिलेगी।

बांग्लादेश 2, 3 और 5 अक्टूबर को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में टी2-0 सीरीज के मुकाबले खेलेगा। इसके बाद 8-14 अक्टूबर के बीच तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज आयोजित होगी।

बांग्लादेश की टीम

जेकर अली (कप्तान), तंजिद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, रिशद हुसैन, मेहदी हसन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद, तनजीम हसन साकिब, मुस्तफिजुर रहमान, शोरफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन, सौम्य सरकार।

Updated on:

28 Sept 2025 07:28 pm

Published on:

28 Sept 2025 07:24 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बांग्लादेश को बड़ा झटका, अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुआ यह धाकड़ खिलाड़ी

