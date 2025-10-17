जबरन चुंबन, गोली, सीसीटीवी नहीं: बेंगलुरु बलात्कार मामले में 6 खौफनाक खुलासे

Bengaluru Rape Case: बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज में अपनी सीनियर छात्रा के साथ कथित बलात्कार के आरोप में 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी, जिसकी पहचान जीवन गौड़ा के रूप में हुई है, ने लंच ब्रेक के दौरान पीड़िता को जबरन चूमने की कोशिश की और जब उसने विरोध किया, तो उसने उसे पुरुषों के शौचालय में खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।