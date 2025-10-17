Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जबरन चुंबन, गोली, सीसीटीवी नहीं: बेंगलुरु बलात्कार मामले में 6 खौफनाक खुलासे

Bengaluru Rape Case: पीड़िता ने बताया कि आरोपी की पहचान जीवन गौड़ा के रूप में हुई है, उसने लंच ब्रेक के दौरान पीड़िता को जबरन चूमने की कोशिश की और पुरुषों के शौचालय में खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया।

2 min read

बैंगलोर

image

Shaitan Prajapat

Oct 17, 2025

Bengaluru Rape Case

बेंगलुरु बलात्कार मामला (फाइल फोटो)

Bengaluru Rape Case: बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज में अपनी सीनियर छात्रा के साथ कथित बलात्कार के आरोप में 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी, जिसकी पहचान जीवन गौड़ा के रूप में हुई है, ने लंच ब्रेक के दौरान पीड़िता को जबरन चूमने की कोशिश की और जब उसने विरोध किया, तो उसने उसे पुरुषों के शौचालय में खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

बेंगलुरु छात्रा बलात्कार: 6 भयावह खुलासे

1 आरोपी-पीड़िता एक-दूसरे को जानते थे: इस घटनाक्रम से वाकिफ एक अधिकारी ने बताया कि सातवें सेमेस्टर की पीड़ित छात्रा और आरोपी जीवन गौड़ा दोनों एक-दूसरे को जानते थे और बेंगलुरु के एक ही निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि जीवन पढ़ाई में पिछड़ने के कारण एक साल पीछे रह गया था।

2 लंच ब्रेक में बहकाया: पांचवें सेमेस्टर के आरोपी छात्र ने पीड़िता को लंच ब्रेक के दौरान बात करने के बहाने बहकाया। उसने कथित तौर पर उसे आर्किटेक्चर ब्लॉक के पास सातवीं मंजिल पर बुलाया और उसे चूमने की कोशिश की।

3 पुरुषों के शौचालय में घसीटा: एक अधिकारी ने बताया कि जब पीड़िता ने विरोध किया और लिफ्ट से नीचे उतरने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसका पीछा किया और उसे जबरन छठी मंजिल पर स्थित पुरुषों के शौचालय में घसीटकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। मारपीट के दौरान जब पीड़िता का फोन बज रहा था तो आरोपी ने कथित तौर पर उसका फोन भी छीन लिया।

4 'क्या तुम्हें गोली चाहिए?': समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, घटना के बाद आरोपी जीवन गौड़ा ने पीड़िता को फोन करके पूछा कि क्या उसे गोली चाहिए। हालांकि, पीड़िता ने फोन काट दिया।

5 हमले की घटना के 5 दिन बाद: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हालांकि हमला 10 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन इसकी रिपोर्ट पांच दिन बाद दर्ज की गई, जब पीड़िता ने अपने माता-पिता को इसकी जानकारी दी। शुरुआत में वह इतनी सदमे में थी कि पुलिस से संपर्क नहीं कर सकी। हालांकि, जब उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, तो उन्होंने उसे अपने माता-पिता को बताने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद अपने माता-पिता के सहयोग से छात्रा ने 15 अक्टूबर को हनुमंतनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

6 सीसीटीवी फुटेज नहीं: शिकायत के बाद पुलिस ने हमले की जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों ने फोरेंसिक जाँच भी शुरू कर दी है। हालांकि, जांच में दिक्कत आ रही है क्योंकि जिस फ्लोर पर घटना हुई थी, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था।

इस हमले से राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है, क्योंकि विपक्षी नेता कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव: टिकट न मिलने पर नेता कैमरे पर फूट-फूटकर रोया, कहा- राजनीति छोड़ रहा हूं
राष्ट्रीय
Abhay Kumar Singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Oct 2025 07:31 pm

Hindi News / National News / जबरन चुंबन, गोली, सीसीटीवी नहीं: बेंगलुरु बलात्कार मामले में 6 खौफनाक खुलासे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

गुजरात: नए मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, जानें किसे मिला कौनसा मंत्रालय?

Gujarat Cabinet Reshuffle
राष्ट्रीय

कनाडा का चीन को झटका: PM कार्नी ने जिमी लाई की रिहाई मांगी, क्या है भारत का कनेक्शन !

Jimmy Lai Release Demand
राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री किसान निधि : देश में 31 लाख लोगों ने फर्जी तरीके से उठाया पैसा

PM Kisan 20th Installment:    जब काशी से धन जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है     फोटो सोर्स : Social Media
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: टिकट न मिलने पर नेता कैमरे पर फूट-फूटकर रोया, कहा- राजनीति छोड़ रहा हूं

Abhay Kumar Singh
राष्ट्रीय

VIP प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

Vikassheel Insaan Party (VIP) national convener Mukesh Sahani
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.