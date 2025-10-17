बिहार चुनाव: टिकट न मिलने पर नेता कैमरे पर फूट-फूटकर रोया, कहा- राजनीति छोड़ रहा हूं

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने बिहार में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। कई यूजर्स ने ने एनडीए गठबंधन में उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। टिकट व्यवस्था पर निराशा व्यक्त करते हुए सिंह ने कहा कि मैंने 25 साल संघर्ष किया और फिर 30 साल तक चुनाव लड़ा। अब यह मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं इस संघर्ष से मुक्ति चाहता हूँ। मैं अपने सभी साथियों से भी कहना चाहता हूं कि इस दौरान मुझसे जो भी गलतियां हुई हों, उसके लिए सभी मुझे माफ करें। अब मैं आप सभी की सेवा करने के लायक नहीं हूं। मैं इस टिकट व्यवस्था से परेशान हूं। मैंने बार-बार सब पर भरोसा किया। मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं सभी दलों के सभी कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहता हूं - जिस हालत में मैं हूं, बाकी सब भी उसी हालत में हैं या होंगे।