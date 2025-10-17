Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: टिकट न मिलने पर नेता कैमरे पर फूट-फूटकर रोया, कहा- राजनीति छोड़ रहा हूं

Bihar Assembly Elections: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अभय कुमार सिंह को फूट-फूट कर रोते हुए और पार्टी नेताओं पर टिकट वितरण में पक्षपात और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए देखा जा सकता है।

2 min read

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 17, 2025

Abhay Kumar Singh

नेताजी कैमरे पर फूट-फूटकर रोए (Photo-@facebook Abhay Kumar Singh)

Bihar Assembly Elections: बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड) और छोटे सहयोगी दलों सहित प्रमुख पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा जारी कर रहे है। वहीं, टिकट चाहने वालों के बीच असंतोष भी सामने आने लगा है। गुरुवार को एक ऐसा ही भावुक वीडियो वायरल हुआ, जब लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता अभय कुमार सिंह समस्तीपुर जिले के मोरवा निर्वाचन क्षेत्र से टिकट न मिलने पर कैमरे के सामने रो पड़े।

मैं अब राजनीति छोड़ रहा हूं…

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अभय कुमार सिंह को फूट-फूट कर रोते हुए और पार्टी नेताओं पर टिकट वितरण में पक्षपात और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में अभय सिंह रोते हुए कहते हैं, 'किसी ने मुझसे ज्यादा पैसे दिए, इसलिए उसे टिकट मिला। मैं अब राजनीति छोड़ रहा हूं।

एनडीए गठबंधन में उम्मीदवारों के चयन पर सवाल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने बिहार में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। कई यूजर्स ने ने एनडीए गठबंधन में उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। टिकट व्यवस्था पर निराशा व्यक्त करते हुए सिंह ने कहा कि मैंने 25 साल संघर्ष किया और फिर 30 साल तक चुनाव लड़ा। अब यह मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं इस संघर्ष से मुक्ति चाहता हूँ। मैं अपने सभी साथियों से भी कहना चाहता हूं कि इस दौरान मुझसे जो भी गलतियां हुई हों, उसके लिए सभी मुझे माफ करें। अब मैं आप सभी की सेवा करने के लायक नहीं हूं। मैं इस टिकट व्यवस्था से परेशान हूं। मैंने बार-बार सब पर भरोसा किया। मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं सभी दलों के सभी कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहता हूं - जिस हालत में मैं हूं, बाकी सब भी उसी हालत में हैं या होंगे।

नेताओं ने काले धन और कमीशन के जरिए बनाई करोड़ों की संपत्ति

लोजपा (आर) नेता ने बिहार की राजनीति में कथित कमीशन संस्कृति पर भी तीखा हमला किया और स्थानीय नेताओं के बीच व्यापक भ्रष्टाचार का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान 15 दिन या एक महीने तक तो सब तुम्हें लॉलीपॉप, क्रीम, रसगुल्ला, चिकन और दारू ही देंगे। उसके बाद 20% कमीशन, 25% कमीशन और 30% कमीशन वसूला जाएगा। साहू जी सोच रहे थे कि अगर मैं फिर जीत गया तो अगली बार 35% कमीशन लेंगे। विद्यासागर भैया भी यही सोच रहे होंगे। मोरवा तो अपने हाल पर ही रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोरवा में नेताओं ने काले धन और कमीशन के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव से पहले ‘डैमेज कंट्रोल’: अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, बंद दरवाजों के पीछे क्या हुई बात?
राष्ट्रीय
Nitish Kumar meets Amit Shah

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Oct 2025 06:17 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव: टिकट न मिलने पर नेता कैमरे पर फूट-फूटकर रोया, कहा- राजनीति छोड़ रहा हूं

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

प्रधानमंत्री किसान निधि : देश में 31 लाख लोगों ने फर्जी तरीके से उठाया पैसा

PM Kisan 20th Installment:    जब काशी से धन जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है     फोटो सोर्स : Social Media
राष्ट्रीय

VIP प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

Vikassheel Insaan Party (VIP) national convener Mukesh Sahani
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले ‘डैमेज कंट्रोल’: अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, बंद दरवाजों के पीछे क्या हुई बात?

Nitish Kumar meets Amit Shah
राष्ट्रीय

पहले किया पीछा फिर कर दिया प्रपोज, लड़की ने मना किया तो दिन दहाड़े चाकू से काटा गला

Crime News
राष्ट्रीय

दुनिया के ऐसे 31 देश जो देते है पाकिस्तानियों को मुफ्त वीजा, जानिए नाम

pakistani Passport
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.