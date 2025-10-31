फोर्ड की भारत में वापसी: चेन्नई प्लांट में 3,250 करोड़ का निवेश, मिलेंगी 600 से अधिक नौकरियां

Fords return to India: अमेरिकी ऑटो दिग्गज फोर्ड मोटर कंपनी ने चार साल बाद भारत में विनिर्माण की वापसी का ऐलान किया है। कंपनी चेन्नई के मरईमलई नगर प्लांट को पुनर्जीवित करेगी और 3,250 करोड़ रुपये निवेश कर अगली पीढ़ी की पावरट्रेन सुविधा स्थापित करेगी। यह सुविधा वैश्विक बाजारों के लिए उन्नत इंजन बनाएगी। महामारी के बाद विदेशी ऑटोमेकर्स की निकासी के दौर में यह सबसे बड़ा नया निवेश माना जा रहा है।