चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ को बनाया मुद्दा अब बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने शुभेन्दु अधिकारी को सीएम बनने की दे दी बधाई

Sheikh Hasina Congratulates Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेन्दु अधिकारी ने बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली हैं। वे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार के पहले सीएम हैं। शुभेन्दु अधिकारी के साथ पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली है। सीएम बनने के बाद अधिकारी को लगातार बधाई संदेश आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का नाम भी शामिल हो गया है। एक लेटर जारी करके बधाई दी गई।