चुनाव से पहले BJP गठबंधन को तगड़ा झटका, पूर्व CM के सबसे भरोसेमंद विधायक के जाने से 8 सीटों पर गहराया संकट!

वैथिलिंगम थंजावुर जिले के ओरथानाडु विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। AIADMK में रहते हुए उन्हें डेल्टा क्षेत्र में एक प्रमुख नेता माना जाता था और वहां उनका काफी प्रभाव है। उन्होंने लंबे समय तक थंजावुर के AIADMK जिला सचिव और ओरथानाडु से विधायक के रूप में भी काम किया।