अकाली दल के नेता के बाद अब पूर्व डिप्टी सीएम को मिली गैंगस्टर्स से धमकी, मामला दर्ज

Punjab: सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से पंजाब में धमकी भरे कॉल के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामले में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम को धमकी मिली है जिसके बाद उन्होंने उचित सुरक्षा की मांग की है।

पंजाब में गैंगस्टर्स द्वारा नेताओं समेत VVIP लोगों को धमकी भरे कॉल के मामले थम नहीं रहे हैं। ताजा मामले में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता ओपी सोनी से जुड़ा है जिन्हें गैंगस्टर्स से धमकियाँ मिली हैं। उनके पर्सनल नंबर पर कॉल कर उनसे फिरौती मांगी गई है। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस थाने में दर्ज करवा दी है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।

Former congress deputy chief minister OP soni get threat call from gangsters