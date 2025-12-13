कांग्रेस के पूर्व मंत्री का चौंकाने वाला बयान, कहा- पार्टी की पकड़ कमजोर, पीएम मोदी सब गलत नहीं करते

कांग्रेस को बीजेपी के सामने लगातार हार का सामना क्यों करना पड़ रहा है इसके बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा, पार्टी को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। उन्होंने कहा, कांग्रेस एक बहुत ही महान पार्टी है और उसके बिना देश में मजबूत विपक्ष नहीं हो सकता है। इसका प्रभाव अभी भी पूरे देश में कायम है। कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों की कमी निकालने के बजाय अपनी कमज़ोरियां दूर करने के लिए अंदर झांकना चाहिए। कांग्रेस को खुद को मजबूत करने की जरूरत है। कुमार ने यह भी कहा कि जब नतीजे पक्ष में आते हैं तो विपक्ष EVM के नतीजों को सही मान लेता है और विपक्ष में आते हैं तो उन्हें खारिज कर देता है। यह बात उनकी आलोचना को कमजोर करती है।