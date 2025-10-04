जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला अस्पताल में भर्ती, जानें अब ​कैसी है तबीयत

जब उनसे हिंसा के लिए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराने के बारे में पूछा गया, तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शांति कार्यकर्ता जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने (वांगचुक) कभी गांधीवादी रास्ता नहीं छोड़ा। युवाओं ने आज उन्हें दरकिनार कर दिया है। इसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। जब वे (भाजपा) चुनाव हार गए, तो उन्होंने सुरक्षा कानून लागू कर दिया और लोगों को जेल में डाल दिया। अब वे सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना ज्यादा वे दमन के लिए बल का इस्तेमाल करेंगे, खतरा उतना ही बढ़ेगा। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि बल का इस्तेमाल न करें और बातचीत करें।