पंजाब के पूर्व IG ने सुरक्षाकर्मी की रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, पुलिस को मिला 12 पन्नों का सुसाइड लेटर

पंजाब के पूर्व आईजी अमर सिंह चहल (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
पंजाब के पटियाला से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पूर्व IG अमर सिंह चहल ने अपने सुरक्षाकर्मी की रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। गोली लगने से सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान चहल की मौत हो गई। पुलिस को मौके से एक 12 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने करोड़ों के ऑनलाइन फ्रॉड का जिक्र किया है।
चहल के आत्महत्या करने की खबर मिलते ही पटियाला के SSP वरुण शर्मा और उनकी टीम मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए और वहीं उन्हें चहल का सुसाइड लेटर भी मिला। यह सुसाइड नोट सिंह ने DGP गौरव यादव के नाम लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि वह हाल ही में IPS नाम के एक व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़े थे जिसमें निवेश के बदले बहुत अधिक मुनाफा देने का लालच दिया जाता था। फायदे के लालच में सिंह ने 8.10 करोड़ रुपये की रकम इनवेस्ट कर दी लेकिन बाद में उन्हें पता चला यह पूरा मामला फ्रॉड है। इस नोट में चहल ने बताया कि निवेश की गई इस राशि का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने रिश्तेदारों से उधार लिया था।
रिश्तेदारों से लिया करीब 7.5 करोड़ रुपए का यह कर्ज वह चुका नहीं पा रहे थे और इसी के चलते उन्हें गहरा मानसिक तनाव था। सुसाइड नोट में चहल ने पुलिस से अपने परिवार के लिए सुरक्षा की भी मांग की है। चहल IG पद से रिटायर होने के बाद से पटियाला में रह रहे थे। चहल 2015 में फरीदकोट में हुए बहबल कलां और कोटकपूरा गोलीकांड मामले में दोषी पाए गए थे। पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम ने इस मामले में 24 फरवरी 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें चहल के साथ-साथ कई बड़े राजनीतिक नेताओं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम भी सामने आए थे।
