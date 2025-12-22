22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika Logo

राष्ट्रीय

पंजाब के पूर्व IG ने सुरक्षाकर्मी की रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, पुलिस को मिला 12 पन्नों का सुसाइड लेटर

पंजाब के पूर्व IG अमर सिंह चहल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। चहल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है।

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 22, 2025

Punjab Former IG Amar Singh Chahal

पंजाब के पूर्व आईजी अमर सिंह चहल (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

पंजाब के पटियाला से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पूर्व IG अमर सिंह चहल ने अपने सुरक्षाकर्मी की रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। गोली लगने से सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान चहल की मौत हो गई। पुलिस को मौके से एक 12 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने करोड़ों के ऑनलाइन फ्रॉड का जिक्र किया है।

DGP गौरव यादव के नाम लिखा सुसाइड लेटर

चहल के आत्महत्या करने की खबर मिलते ही पटियाला के SSP वरुण शर्मा और उनकी टीम मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए और वहीं उन्हें चहल का सुसाइड लेटर भी मिला। यह सुसाइड नोट सिंह ने DGP गौरव यादव के नाम लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि वह हाल ही में IPS नाम के एक व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़े थे जिसमें निवेश के बदले बहुत अधिक मुनाफा देने का लालच दिया जाता था। फायदे के लालच में सिंह ने 8.10 करोड़ रुपये की रकम इनवेस्ट कर दी लेकिन बाद में उन्हें पता चला यह पूरा मामला फ्रॉड है। इस नोट में चहल ने बताया कि निवेश की गई इस राशि का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने रिश्तेदारों से उधार लिया था।

7.5 करोड़ रुपए रिश्तेदारों से लिए

रिश्तेदारों से लिया करीब 7.5 करोड़ रुपए का यह कर्ज वह चुका नहीं पा रहे थे और इसी के चलते उन्हें गहरा मानसिक तनाव था। सुसाइड नोट में चहल ने पुलिस से अपने परिवार के लिए सुरक्षा की भी मांग की है। चहल IG पद से रिटायर होने के बाद से पटियाला में रह रहे थे। चहल 2015 में फरीदकोट में हुए बहबल कलां और कोटकपूरा गोलीकांड मामले में दोषी पाए गए थे। पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम ने इस मामले में 24 फरवरी 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें चहल के साथ-साथ कई बड़े राजनीतिक नेताओं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम भी सामने आए थे।

Updated on:

22 Dec 2025 05:17 pm

Published on:

22 Dec 2025 05:14 pm

Hindi News / National News / पंजाब के पूर्व IG ने सुरक्षाकर्मी की रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, पुलिस को मिला 12 पन्नों का सुसाइड लेटर

