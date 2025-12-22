पंजाब के पूर्व IG ने सुरक्षाकर्मी की रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, पुलिस को मिला 12 पन्नों का सुसाइड लेटर

चहल के आत्महत्या करने की खबर मिलते ही पटियाला के SSP वरुण शर्मा और उनकी टीम मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए और वहीं उन्हें चहल का सुसाइड लेटर भी मिला। यह सुसाइड नोट सिंह ने DGP गौरव यादव के नाम लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि वह हाल ही में IPS नाम के एक व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़े थे जिसमें निवेश के बदले बहुत अधिक मुनाफा देने का लालच दिया जाता था। फायदे के लालच में सिंह ने 8.10 करोड़ रुपये की रकम इनवेस्ट कर दी लेकिन बाद में उन्हें पता चला यह पूरा मामला फ्रॉड है। इस नोट में चहल ने बताया कि निवेश की गई इस राशि का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने रिश्तेदारों से उधार लिया था।