पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, 81 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कानपुर से 3 बार रहे सांसद

श्रीप्रकाश जायसवाल 1999, 2004 और 2009 में लगातार तीन बार कानपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे। 1999 में भाजपा के जगतवीर सिंह द्रोण को हराकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। इसके बाद उनकी राजनीतिक चमक और बढ़ी। 2004 में उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया। 2009 में तीसरी बार जीतने पर उन्हें कोयला राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की जिम्मेदारी दी गई। वह 26 मई 2014 तक इस पद पर बने रहे। कांग्रेस संगठन में भी उनका कद काफी ऊंचा रहा। चार दिसंबर 2000 को सलमान खुर्शीद की जगह उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। वह जुलाई 2002 तक इस पद पर रहे।