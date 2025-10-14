Patrika LogoSwitch to English

दिवाली की सफाई में मिले 2000 रुपये के 100 नोट, पूछा— इसका क्या करूं? जानिए RBI के नियम से बदलेंगे या होंगे बर्बाद

RBI Rules: दिवाली की सफाई में मिले पुराने 2000 रुपये के नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं और इन्हें बैंक में एक्सचेंज किया जा सकता है।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 14, 2025

2000 रुपये के नोट के लिए जानें RBI नियम (File Photo)

RBI Rules for 2000Rs Note: दिवाली (Diwali) की तैयारी में घर की सफाई करते समय अक्सर पुरानी चीजें निकल आती हैं, लेकिन इस बार एक परिवार के लिए यह सफाई 'लॉटरी' साबित हुई। एक रेडिट यूजर ने शेयर किया कि उनकी मां को पुराने DTH सेट-टॉप बॉक्स के अंदर 10 पुराने 2000 रुपये के नोट (कुल 20,000 रुपये) मिले। यूजर ने पूछा, "इसका क्या करूं?" सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हो गया है, और लोग RBI के नियमों पर सलाह दे रहे हैं। क्या ये नोट बदल सकते हैं या बर्बाद हो जाएंगे? आइए जानते हैं।

सफाई में मिले नोटों की कहानी

रेडिट पर एक यूजर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "दिवाली सफाई के दौरान मां को पुराने DTH बॉक्स में 10 नोटों का बंडल मिला। शायद पापा ने 2016 की नोटबंदी के समय छिपाया था। अब क्या करें?" पोस्ट को हजारों व्यूज मिल चुके हैं, और कमेंट्स में लोग हंसते-हंसते सलाह दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

एक यूजर ने लिखा, "यह तो असली दिवाली बोनस है, लेकिन RBI जाओ!" जबकि दूसरे ने कहा, "इतना पैसा कैसे भूल गए? एंटीक के रूप में बेच दो।"

क्या है RBI का नियम?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 19 मई 2023 को घोषणा की थी कि 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन से हटाए जा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं और बेकार नहीं हुए हैं। RBI की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, 98.24% ऐसे नोट बैंकिंग सिस्टम में लौट चुके हैं, लेकिन बाकी को एक्सचेंज करने की सुविधा बरकरार है।

RBI ने किया स्पस्ट

RBI की वेबसाइट पर स्पष्ट कहा गया है "2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे जब तक आगे आदेश न हो।" अगर आप इन्हें न बदलें, तो भविष्य में डेमोनेटाइजेशन का खतरा रहता है, जिससे ये बेकार हो सकते हैं।

14 Oct 2025 01:25 pm

Hindi News / National News / दिवाली की सफाई में मिले 2000 रुपये के 100 नोट, पूछा— इसका क्या करूं? जानिए RBI के नियम से बदलेंगे या होंगे बर्बाद

