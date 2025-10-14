दिवाली की सफाई में मिले 2000 रुपये के 100 नोट, पूछा— इसका क्या करूं? जानिए RBI के नियम से बदलेंगे या होंगे बर्बाद

RBI Rules for 2000Rs Note: दिवाली (Diwali) की तैयारी में घर की सफाई करते समय अक्सर पुरानी चीजें निकल आती हैं, लेकिन इस बार एक परिवार के लिए यह सफाई 'लॉटरी' साबित हुई। एक रेडिट यूजर ने शेयर किया कि उनकी मां को पुराने DTH सेट-टॉप बॉक्स के अंदर 10 पुराने 2000 रुपये के नोट (कुल 20,000 रुपये) मिले। यूजर ने पूछा, "इसका क्या करूं?" सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हो गया है, और लोग RBI के नियमों पर सलाह दे रहे हैं। क्या ये नोट बदल सकते हैं या बर्बाद हो जाएंगे? आइए जानते हैं।