एयर डेक्कन ने इंडिगो की मूल कंपनी पर लगाया बर्बाद करने का आरोप; इंडिगो के कारण बेचनी पड़ी थी कम लागत वाली कंपनी

India First Low Cost Airline: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में इंडिगो की हजारों फ्लाइटें रद्द होने के कारण उसे कड़ी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा था। अब इसमें एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। हाल ही में देश की पूर्व में रही कम लागत वाली एयरलाइन के संस्थापक ने इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन पर तोड़फोड़ के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इंटरग्लोब एविएशन ने उन्हें बर्बाद कर दिया था। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के द्वारा बनाए गए आईटी सिस्टम बेकार क्वालिटी के थे। सिस्टमों के बार-बार ठप होने के कारण तोड़फोड़ तक हुई थी। इसके साथ ही एयर डेक्कन की फ्लाइटें भी रद्द हुई थीं और एयर डेक्कन के यात्री इंडिगो एयरलाइन से यात्रा करने लगे।