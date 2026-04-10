Singer Kailash Kher के नाम पर 3 लाख से ज्यादा की ठगी, दर्ज हुआ मामला, जानें पूरा मामला

Singer Kailash Kher: मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो यह बताता है कि नाम बड़ा हो तो ठगों के लिए रास्ता और आसान हो जाता है। खासकर फिल्म और संगीत की दुनिया में कदम रखने वाले युवा कलाकार ऐसे झांसे में जल्दी आ जाते हैं। इस बार ठगी का शिकार बने एक गीतकार, और इस्तेमाल हुआ मशहूर गायक कैलाश खेर का नाम। पीड़ित चैतन्य गोविंद कन्हैया, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और फिलहाल मुंबई के ओशिवारा इलाके में रहते हैं, संगीत और लेखन से जुड़े हुए हैं। दिसंबर 2025 में उनकी मुलाकात प्रेमल प्रफुल मेहता नाम के एक शख्स से हुई। यह मुलाकात एक जान-पहचान के जरिए करवाई गई थी, इसलिए शुरुआत में कोई शक नहीं हुआ। मेहता ने खुद को ऐसे पेश किया जैसे उसकी पहुंच सीधे कैलाश खेर तक हो। उसने भरोसा दिलाया कि वह कन्हैया का गाना मशहूर गायक से रिकॉर्ड करवा सकता है। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया।