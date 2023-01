गणतंत्र दिवस परेड में ड्रोन शो से लेकर रामायण-महाभारत की भी होंगी झाकियां

गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में कुल 23 झांकियां दिखाई जाएगी, जिसमें ड्रोन शो से लेकर रामायण-महाभारत, अमरनाथ का गुफा मंदिर सहित अन्य झाकियां शामिल होंगी। इन झाकियों में सांस्कृतिक विरासत को भी दिखाया जाएगा।

From drone show to tableaux depicting scenes from Ramayana, Mahabharata - What to expect from Republic Day 2023 parade