G20 Summit : अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक, काफिले के ड्राइवर ने की ये गलती

नई दिल्लीPublished: Sep 10, 2023 11:40:34 am Submitted by: Shaitan Prajapat

Security lapse of US President joe biden in G20 Summit: दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए अमरीकी जो बाइडेन की सुरक्षा में कथित तौर पर एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है।

Security lapse of US President joe biden