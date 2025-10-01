महात्मा गांधी ने कभी नहीं किया हवाई जहाज में सफर? जानें उनके बारे में कुछ अनसुनी बातें

Gandhi Jayanti 2025: 2 अक्टूबर को देश 156वीं गांधी जयंती मना रहा है। अहिंसा और सत्य के पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। गुजरात के पोरबंदर में 1869 में जन्मे गांधी जी की सादगी और सिद्धांत आज भी दुनिया को प्रेरित करते हैं। इस खास मौके पर जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी और रोचक बातें, जो उनके व्यक्तित्व को और गहराई देती हैं।