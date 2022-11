भाजपा प्रत्याशी पर नाबालिग से गैंगरेप और उसे देह व्यापार के धंधे में उतारने का आरोप

नाबालिग से गैंगरेप और उसे देह व्यापार में उतरने के मजबूर करने का संगीन आरोप भाजपा के एक नेता पर लगा है। पुलिस आरोपी भाजपा नेता को गिरफ्तार करने के लिए कैंप कर रही है। जानिए क्या है पूरा मामला।

Gangrape with a Minor and getting her into Prostitution, Alligation on BJP candidate