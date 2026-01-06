आंध्र प्रदेश: ONGC के तेल कुंए में गैस रिसाव के बाद भीषण आग, आस-पास के खाली कराए गए गांव

आंध्र प्रदेश में कोनसीमा जिले के मोरी गांव स्थित ओएनजीसी के एक तेल कुंए में अचानक गैस रिसाव के बाद भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि कई किलोमीटर तक देखा गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि प्रशासन एहतियात के तौर पर आसपास के गांव खाली करवा दिए हैं और पूरे इलाके की बिजली काट दी है।