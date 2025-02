Gautam Adani की कंपनी को उत्तर-प्रदेश में मिला बड़ा ठेका

अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) यूटिलिटी स्केल ग्रिड-कनेक्टेड सौर, पवन, हाइब्रिड और हाइड्रो पंप स्टोरेज नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों का विकास, स्वामित्व और संचालन करता है।

Gautam Adani gets contract in UP: भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) को UP में एक बड़ा ऑर्डर मिला है। गौतम अदानी की कंपनी AGEL ने आज पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (PSP) से 1,250 मेगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) से लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) प्राप्त करने की घोषणा की। परियोजना पनौरा PSP की न्यूनतम प्रतिबद्धता 40 वर्षों के लिए है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित होगा और अगले छह वर्षों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में परियोजनाओं का निर्माण शुरू भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में एकीकृत करने और चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए बड़े उपयोगिता-स्तरीय भंडारण परियोजनाओं के विकास की आवश्यकता है। इस प्रयास से अदानी ग्रीन एनर्जी ने अपने मौजूदा सौर, पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं के अलावा ऊर्जा भंडारण समाधानों को शामिल करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला दी है। अदानी ग्रीन की 2030 तक 5 गीगावॉट से अधिक हाइड्रो PSP क्षमता जोड़ने की मजबूत योजना है। कंपनी ने पहले ही आंध्र प्रदेश में चित्रवती नदी पर 500 मेगावाट, महाराष्ट्र के ताराली में 1500 मेगावाट और आंध्र प्रदेश के गांधीकोटा में 1800 मेगावाट की अपनी हाइड्रो पंप भंडारण परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया है। हाइड्रो पीएसपी कैसे करती है काम सबसे अधिक लागत-प्रतिस्पर्धी, परिपक्व और स्केलेबल प्रौद्योगिकियों में से एक के रूप में हाइड्रो पीएसपी में महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। हाइड्रो PSP दिन में पानी पंप करने के लिए सौर ऊर्जा से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करते हैं और स्थायी स्रोतों के माध्यम से रात में चरम समय की ऊर्जा मांग को पूरा करते हैं। समय-परीक्षणित और घरेलू स्तर पर उपलब्ध होने के अलावा, पीएसपी ऊर्जा भंडारण के लिए सबसे स्वच्छ और सुरक्षित तकनीक भी है। वे ग्रिड स्थिरता, पीक शेविंग और ऊर्जा प्रबंधन में लचीलेपन जैसे कई लाभ प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, हाइड्रो पीएसपी आवृत्ति विनियमन और आरक्षित उत्पादन प्रदान करता है, जिससे वे एक मजबूत और लचीले ऊर्जा बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) के बारे में जानकारी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) भारत की सबसे बड़ी और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को सक्षम करने वाली दुनिया की अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक है। AGEL यूटिलिटी स्केल ग्रिड-कनेक्टेड सौर, पवन, हाइब्रिड और हाइड्रो पंप स्टोरेज नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों का विकास, स्वामित्व और संचालन करता है। AGEL के पास वर्तमान में 11.9 गीगावॉट का परिचालन नवीकरणीय पोर्टफोलियो है, जो भारत में सबसे बड़ा है, जो 12 राज्यों में फैला हुआ है। कंपनी ने भारत के डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के अनुरूप 2030 तक 50 गीगावॉट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। AGEL गुजरात के खावड़ा में बंजर बंजर भूमि पर दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र (30 गीगावॉट) विकसित कर रहा है, जो 538 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है, जो पेरिस से पांच गुना बड़ा क्षेत्र है। AGEL किफायती स्वच्छ ऊर्जा को बड़े पैमाने पर अपनाने में सक्षम बनाने के लिए ऊर्जा की स्तरीय लागत (एलसीओई) को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर केंद्रित है।AGEL गुजरात के खावड़ा में बंजर बंजर भूमि पर दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र (30 गीगावॉट) विकसित कर रहा है, जो 538 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है, जो पेरिस से पांच गुना बड़ा क्षेत्र है। AGEL के ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो को ‘200 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले संयंत्रों के लिए जल सकारात्मक’, ‘एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त’ और ‘शून्य अपशिष्ट-से-लैंडफिल’ प्रमाणित किया गया है, जो टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।