New CDS: रिटायर्ड ले. जनरल अनिल चौहान को मिली CDS की कमान, अजीत डोभाल के करीबी और आतंकवाद पर लगाम लगाने में हैं माहिर

New CDS Gen Anil Chauhan: केंद्र सरकार ने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अनिल चौहान को नया CDS नियुक्त किया है। अनिल चौहान को आतंकवाद निरोधी अभियानों में महारत हासिल है।

केंद्र सरकार ने आखिरकार नए सीडीएस की नियुक्ति कर दी है। सरकार ने बुधवार को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त किया है। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अनिल चौहान को देश के दूसरे सीडीएस बने हैं। अनिल चौहान सीडीएस के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के विभाग सचिव भी होंगे।

Gen Anil Chauhan appointed new CDS, Know about him