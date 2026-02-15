Gen-Z की रिपोर्ट ने सभी को चौंकाया, बने स्मार्ट कंज्यूमर…दिखावे से दूरी, खर्च भी कम और ज्यादा समझदारी

जेन-जेड में 'स्प्लर्ज' (बिना सोचे बड़े खर्च) की प्रवृत्ति घटी है। वे ब्रांड, ट्रेंड या सोशल मीडिया प्रभाव से ज्यादा कीमत, गुणवत्ता और उपयोगिता देखते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वे डिस्काउंट, प्राइवेट लेबल, सेकंड-हैंड और किफायती विकल्प चुन रहे हैं। भारत में 85 प्रतिशत जेन-ज़ेड वाले कैटेगरी में स्प्लर्ज करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ उनमें जहां वैल्यू मिले जैसे एपैरल (34%) और ब्यूटी (29%)। वे 'वैल्यू-फॉर-मनी' चाहते हैं, न कि सिर्फ सस्ता। मिनिमलिस्ट लिविंग मजबूत हो रहा है। यानी कम चीजें, ज्यादा सुकून। वे अनुभवों (यात्रा, स्किल लर्निंग) को सामान से ज्यादा महत्व देते हैं। सेकंड-हैंड, री-कॉमर्स और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी है, क्योंकि वे पर्यावरण और लॉन्ग-टर्म यूज को ध्यान में रखते हैं।