रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए… दुर्गापुर गैंगरेप पर सीएम ममता बनर्जी का बेतुका बयान, जानें और क्या कहा

सीएम बनर्जी ने कहा- छात्रा एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। वह रात के 12:30 बजे कैसे बाहर आ गई? जहां तक ​​मुझे पता है, यह घटना एक वन क्षेत्र में हुई।

कोलकाता

Ashib Khan

Oct 12, 2025

Durgapur Medical Student Rape Case: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गापुर गैंगरेप मामले में बेतुका बयान दिया है। सीएम ने घटना पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जिस निजी मेडिकल कॉलेज में पीड़िता पढ़ती थी, उसे यह बताना चाहिए कि वह रात में बाहर कैसे थी। साथ ही उन्होंने कहा कि लड़कियों को रात के समय बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 

‘मामले में जांच जारी है’

सीएम बनर्जी ने कहा- छात्रा एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। वह रात के 12:30 बजे कैसे बाहर आ गई? जहां तक ​​मुझे पता है, यह घटना एक वन क्षेत्र में हुई। जांच जारी है। मैं इस घटना को देखकर स्तब्ध हूं, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेजों को भी अपने छात्रों का ध्यान रखना चाहिए। 

‘छात्राओं को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए’

उन्होंने कहा- रात को छात्राओं के समय बाहर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें अपनी सुरक्षा भी करनी होगी।सीएम ने कहा कि पीड़िता के बयान के आधार पर तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

बनर्जी ने ओडिशा सरकार को घेरा

सीएम बनर्जी ने कहा- ओडिशा में तीन सप्ताह पहले समुद्र तट पर तीन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, ओडिशा सरकार ने क्या कार्रवाई की और बंगाल में अगर महिलाओं के साथ कुछ भी होता है तो हम इसे सामान्य मामला नहीं मानते, यह एक गंभीर मामला है। 

सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए-बनर्जी

उन्होंने कहा- वह लड़की निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, इसलिए निजी मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी है कि वे रात के 12.30 बजे कैसे बाहर आ गईं। उन्होंने कहा- अगर ऐसा दूसरे राज्यों में भी होता है तो भी यह निंदनीय है। हमने उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में भी ऐसे कई मामले देखे हैं, इसलिए सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

Updated on:

12 Oct 2025 03:43 pm

Published on:

12 Oct 2025 03:40 pm

Hindi News / National News / रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए… दुर्गापुर गैंगरेप पर सीएम ममता बनर्जी का बेतुका बयान, जानें और क्या कहा

