रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए… दुर्गापुर गैंगरेप पर सीएम ममता बनर्जी का बेतुका बयान, जानें और क्या कहा

Durgapur Medical Student Rape Case: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गापुर गैंगरेप मामले में बेतुका बयान दिया है। सीएम ने घटना पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जिस निजी मेडिकल कॉलेज में पीड़िता पढ़ती थी, उसे यह बताना चाहिए कि वह रात में बाहर कैसे थी। साथ ही उन्होंने कहा कि लड़कियों को रात के समय बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।