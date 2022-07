गोवा के मंत्री गोविंद गौडे ने दिया अजीबो-गरीब बयान, कहा- 'शाहजहां ने ताजमहल बनाने के लिए कोटेशन नहीं मांगा'

गोवा के मंत्री गोविंद गौडे ने ताजमहल को लेकर अटपटा बयान देते हुए कहा कि सालों पहले बना ताजमहल अभी भी सुंदर है और वो एक एवरलास्टिंग ब्यूटी है, क्योंकि शाहजहां ने आगरा में इसे बनाने के लिए कोटेशन नहीं मांगा था।

गोवा के कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गौडे ने ताजमहल को लेकर एक बेतुका बयान दिया है। मंत्री ने मानसून सत्र के दौरान पणजी स्थित आइकोनिक कला अकादमी भवन के नवीनीकरण के लिए राशि के आवंटन पर जारी विवाद पर सफाई देते हुए 17 वीं शताब्दी के मुगल स्मारक ताजमहल का उदाहरण लिया। उन्होंने कहा कि ताजमहल बनाने के वक्त मुगल बादशाह शाहजहां ने भी किसी से कोटेशन नहीं मांगी थी।

Goa Art and Culture Minister Govind Goude defends Kala Academy renovation decision, says Taj Mahal was not built after inviting quotations