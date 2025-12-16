क्लब अग्निकांड मामला: आज थाईलैंड से दिल्ली लाए जाएंगे लूथरा ब्रदर्स, गोवा ले जाने के लिए पुलिस ने बनाया खास प्लान

सौरभ और गौरव लूथरा (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को आज यानी कि थाईलैंड से भारत डिपोर्ट किया जाएगा। गोवा पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है. इस नाइट क्लब में लगी भयावह आग से 25 लोगों की मौत हो गई थी।
भारत आने के बाद सेंट्रल एजेंसियों के अधिकारी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ले जाएंगे, जहां से गोवा पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर ले जाएगी।
गोवा पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि बैंकॉक से भारत आने के बाद लूथरा भाइयों को हिरासत में लेने के लिए उनसे तैयार रहने को कहा गया है।
उन्होंने कहा- गोवा पुलिस की एक टीम आज रात दिल्ली के लिए रवाना होगी और दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर उनकी हिरासत सुरक्षित करने के लिए मौजूद रहेगी।
आरोप है कि बिना सही सेफ्टी परमिट के क्लब को चलाया जा रहा था। पुलिस को यह भी शक है कि 6 दिसंबर को लूथरा ब्रदर्स के क्लब में फायर शो के दौरान आग लगी थी।
इस बीच, गोवा सरकार ने मामले को असरदार तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एक स्पेशल लीगल टीम बनाई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के सेक्शन 105 के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें 10 साल तक की जेल का प्रोविजन है।
जांच अधिकारी लूथरा भाइयों द्वारा किए गए सभी कथित उल्लंघनों के बारे में सबूत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एक मजबूत चार्जशीट तैयार की जा सके।
भारतीय अधिकारियों ने थाई पक्ष को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, जिसमें भाइयों के पासपोर्ट कैंसिल होने के बाद जारी किए गए जरूरी इमरजेंसी सर्टिफिकेट भी शामिल हैं।
थाई पुलिस ने गुरुवार को फुकेट के एक रिसॉर्ट से भाइयों को हिरासत में लिया था। थाईलैंड में एक भारतीय लॉ एनफोर्समेंट टीम भी दोनों भाइयों की वापसी के लिए फॉर्मैलिटीज कोऑर्डिनेट कर रही है।
यह दोनों देशों के बीच एक एक्सट्रैडिशन ट्रीटी के तहत हो रहा है, जो 2015 से लागू है। थाई अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग जारी रहने पर सही प्रोसेस का पालन किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि वे अपने भारतीय समकक्षों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जल्दी कानूनी हैंडओवर सुनिश्चित हो सके।
बैंकॉक में भारतीय दूतावास भी चल रहे केस के बारे में थाई अधिकारियों के साथ एक्टिव रूप से कोऑर्डिनेट कर रहा है। 6 दिसंबर को आग लगने के तुरंत बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए थे।
जांच के दौरान यह भी पता चला कि गौरव और सौरभ लूथरा दूसरे आरोपियों के साथ संबंधित अधिकारियों से जरूरी परमिशन/लाइसेंस लिए बिना उस रेस्टोरेंट को चला रहे थे।
बिर्च-अरपोरा में एक और आरोपी और को-पार्टनर अजय गुप्ता को भी गोवा पुलिस ने दिल्ली में गिरफ्तार किया था। इससे पहले, दिल्ली के रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और उनके व्यवहार को देखते हुए गौरव और सौरव लूथरा की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
