क्लब अग्निकांड मामला: आज थाईलैंड से दिल्ली लाए जाएंगे लूथरा ब्रदर्स, गोवा ले जाने के लिए पुलिस ने बनाया खास प्लान

यह दोनों देशों के बीच एक एक्सट्रैडिशन ट्रीटी के तहत हो रहा है, जो 2015 से लागू है। थाई अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग जारी रहने पर सही प्रोसेस का पालन किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि वे अपने भारतीय समकक्षों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जल्दी कानूनी हैंडओवर सुनिश्चित हो सके।